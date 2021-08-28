Unidades de Saúde do ES serão habilitadas a funcionar até mais tarde

Unidade de Saúde de Vila Batista, em Vila Velha Crédito: André Félix/PMVV

Ministério da Saúde anunciou, neste sábado (28), um reforço para o Programa Saúde na Hora. Segundo o ministro Marcelo Queiroga , mais 373 unidades de saúde em 211 municípios brasileiros vão poder funcionar com horário estendido. Essas unidades vão receber, até dezembro do ano que vem, mais de 110 milhões de reais para garantir atendimento à população por um período maior.

O anúncio foi feito pelo ministro durante um evento em Gramado, na região serrana do Rio Grande do Sul . Queiroga foi ao município gaúcho anunciar novidades para o atendimento na Atenção Primária da cidade.

A principal novidade foi a inauguração da Unidade Básica de Saúde do bairro Floresta, que recebeu 408 mil reais em recursos do governo federal. Durante a cerimônia, o ministro anunciou, ainda, a construção de um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Gramado. O investimento previsto nessa obra é da ordem de um milhão e meio de reais.

Queiroga também disse que vai liberar outro milhão e meio de reais para construir uma nova Unidade Básica de Saúde na cidade gaúcha, que vai ficar localizada no Bairro Carniel.

O Ministério da Saúde anunciou, ainda, que já vacinou mais de 128 milhões de brasileiros acima de 18 anos com, pelo menos, a primeira dose da vacina contra Covid-19. Esse número corresponde a 80% da meta do governo federal de vacinar 160 milhões de brasileiros até o mês que vem.