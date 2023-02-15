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Pesquisa

Unicef: ao menos 32 milhões de crianças vivem na pobreza no Brasil

Pesquisa aponta que número representa 63% do total de crianças e adolescentes no país; entre crianças negras e indígenas, número chega a 72,5%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 fev 2023 às 09:05

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 09:05

Especial Pobreza: geladeira vazia na casa de Maria das Graças Machado, a Gracinha, em Boa Vista, Vila Velha
32 milhões de crianças vivem na pobreza no Brasil Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos 32 milhões de meninos e meninas no Brasil vivem na pobreza. O número representa 63% do total de crianças e adolescentes no País e abarca a pobreza em diversas dimensões: renda, alimentação, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. É o que indica a pesquisa "As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil", divulgada nesta terça-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
"Neste momento em que presidente, vice-presidente, ministros, governadores, senadores e deputados iniciam novos mandatos, o Unicef alerta para a urgência de priorizar políticas públicas com recursos suficientes voltadas a crianças e adolescentes no País", afirma a entidade. "A pobreza multidimensional impactou mais quem já vivia em situação mais vulnerável - negros e indígenas e moradores das Regiões Norte e Nordeste -, agravando as desigualdades no País. Entre crianças e adolescentes negros e indígenas, 72,5% estavam na pobreza multidimensional em 2019."
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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