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Redes Sociais

Twitter marca post de Eduardo Bolsonaro por informação enganosa sobre Covid

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e filho do presidente Jair Bolsonaro afirmou em seu perfil que o lockdown aumenta a proliferação do vírus

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 14:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 14:20
Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) teve postagem marcada como enganosa no Twitter.  Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
O Twitter marcou nesta segunda-feira (12) uma postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) como enganosa.
"Lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus", diz o post do parlamentar.
O texto do filho do presidente Jair Bolsonaro, diz a plataforma ao marcar a postagem, viola as regras da rede social ao veicular "informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19."
A rede social, entretanto, manteve a publicação no ar com a justificativa de que ela pode ter interesse público.

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