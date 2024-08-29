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Barra da Tijuca

Turista dominicano é baleado enquanto se exercitava no Rio de Janeiro

Johan Ezequiel Lapaix Rosado, 33, é engenheiro elétrico e está internado em estado grave. Ele viajou sozinho para a cidade onde participaria de um simpósio de informática
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2024 às 14:48

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 14:48

Johan Ezequiel Lapaix Rosado, 33, foi baleado no tórax e no braço com tiros de pistola
Johan Ezequiel Lapaix Rosado, 33, foi baleado no tórax e no braço com tiros de pistola Crédito: Reprodução/Redes sociais
A Polícia Civil tenta identificar dois suspeitos de terem baleado um turista dominicano na quarta (28), na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Johan Ezequiel Lapaix Rosado, 33, é engenheiro elétrico e está internado em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, próximo de onde ocorreu o crime.
O engenheiro viajou sozinho para a cidade onde participaria de um simpósio de informática e retornaria ao seu país nesta quinta (29). Ao ser socorrido, ele disse no hospital a um policial que foi abordado por dois homens em um moto enquanto se exercitava, mas, por não entender português, continuou correndo.
Nesse momento, foi baleado no tórax e no braço com tiros de pistola. Depois que ele caiu, os suspeitos levaram o telefone dele e um cordão de ouro. Por meio de câmeras de segurança, a polícia identificou que a moto usada no crime foi para comunidade da Muzema, no Itanhangá. A localidade tem grande presença de traficantes do Comando Vermelho, que teriam expulsado milicianos locais durante a expansão da facção para a zona oeste.
A Polícia Militar realizou uma operação no mesmo dia do crime e conseguiu apreender a moto utilizada pelos suspeitos. Nesta quinta, a PM retornou à comunidade e há registro de tiroteios. A investigação é conduzida pela 16ªDP (Barra da Tijuca), com apoio da Deat (Delegacia de Atendimento ao Turista).
Em nota, a Embaixada da República Dominicana afirmou que "espera o relatório oficial das autoridades enquanto também se mantém em contato permanente com os familiares". O pai de Rosado deverá chegar à cidade nesta sexta (30) para acompanhá-lo no hospital. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que o turista já passou por uma cirurgia e que está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade hospitalar.

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