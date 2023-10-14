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Sem feridos

Turbina de avião da Gol explode em voo da ponte aérea Rio-São Paulo

Voo que saiu do aeroporto Santos Dumont com destino a Congonhas fez aterrissagem de emergência no Galeão, no Rio de Janeiro;  aérea informa que não houve feridos

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 20:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2023 às 20:23
Passageira capturou o momento da explosão de uma das turbinas em um vídeo que circulou nas redes sociais
Passageira capturou o momento da explosão em um vídeo que circulou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/Sacharello
Um voo da Gol que saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), com destino a Congonhas, em São Paulo (SP), na segunda-feira (9), precisou fazer um pouso de emergência depois da explosão de uma das turbinas do avião. O momento de tensão foi registrado por uma passageira, que compartilhou um vídeo nas redes sociais.
► É turbina ou motor? Especialista explica diferenças
Nas imagens feitas pela empresária Sabrina Charello na última segunda-feira (9), é possível ouvir um alto barulho, seguido de chamas, fumaça e estilhaços saindo da região da asa da aeronave. Segundo Charello, alguns passageiros tiveram crises de pânico e a orientação dada pelo piloto após a explosão foi para que os passageiros ficassem sentados. Na sequência, ainda de acordo com a empresária, foi informado que retornariam para a capital fluminense para um pouso de emergência. Veja vídeo:
A aterrissagem foi feita no aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. A companhia aérea informa que não houve feridos.
Em comunicado, a Gol diz que "a tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente". Também afirma que os clientes receberam suporte e tiveram as passagens remarcadas para os próximos voos com destino a Congonhas. A companhia diz, ainda, que "cumpre à risca" o programa de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante dos motores das aeronaves da frota, "aprovado e auditado pelas autoridades de aviação civil". Além disso, diz monitorar em tempo real "os parâmetros de cada motor de suas aeronaves".
Questionada se esse monitoramento apontou falhas no equipamento antes da explosão, a empresa não respondeu até a publicação desta reportagem.
O incidente desta semana acontece pouco mais de um mês após o sistema de ventilação de uma aeronave da Gol falhar e fazer com que o avião fosse tomado por fumaça branca. O incidente também aconteceu na ponte aérea Rio-São Paulo. De acordo com a companhia, a fumaça foi proveniente de vapores de fluido hidráulico que adentraram a cabine pelo sistema de ventilação. Na ocasião, também foi necessário fazer um pouso de emergência.
Em maio, a turbina de uma aeronave da Gol pegou fogo durante a decolagem, paralisando as operações do aeroporto Santos Dumont por mais de uma hora.

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