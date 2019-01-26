Tudo o que você precisa saber sobre o rompimento de barragem em MG

Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO

O país vive novamente mais uma tragédia ambiental que vai deixar marcas para os moradores de Brumadinho, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Uma barragem da Vale se rompeu na tarde desta sexta-feira (25) e atingiu casas e parte de uma comunidade.

O governo de Minas Gerais confirma que, até o momento, a catástrofe tirou a vida de pelo menos sete pessoas. Segundo os bombeiros, há 200 desaparecidos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estrago causado na região após o rompimento.

PRESIDENTE DA VALE PEDE DESCULPAS POR TRAGÉDIA

Fabio Schvartsman, presidente da Vale, faz pronunciamento sobre rompimento de barragem em Brumadinho, MG Crédito: Reprodução/Youtube

O diretor-presidente da Vale, Fabio Schvartsman, fez um pronunciamento em que lamentou o rompimento da barragem da Mina Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Na fala, o executivo afirmou que desde o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, em 2015, a Vale adotou várias ações para garantir a segurança de suas barragens. . Na fala, o executivo afirmou que desde o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, em 2015, a Vale adotou várias ações para garantir a segurança de suas barragens.

200 DESAPARECIDOS, SEGUNDO CORPO DE BOMBEIROS

ONDA E ESTRONDO

Fui acordado por um grande estrondo, seguido de um barulho crescente . Quando saí, viu uma nuvem de poeira gigantesca e uma onda de lama. Era uma onda que vinha por cima da outra e um ronco das coisas sendo arrastadas", contou o funcionário de uma empresa que presta serviços à Vale.

Mayke, que atua na lavagem de caminhões da companhia, disse que estava em um dormitório próximo de onde a lama passou, numa área que não foi atingida.

O biólogo Luiz Guilherme Fraga e Silva, 27, disse que se salvou "por uns 30 segundos". Mineiro de Belo Horizonte, ele fazia um trabalho de campo em Brumadinho, tirando fotos da comunidade, quando viu um tsunami de lama vindo em direção à ponte em que estava.

LAMA NÃO VAI ATINGIR O ES

O Gazeta Online conversou com especialistas que são categóricos em afirmar que os rejeitos da barragem do Córrego do Feijão, cerca de um milhão de toneladas de lama, não chegará ao Espírito Santo. A explicação é simples: o rio Paraopeba, atingido com o rompimento, não faz parte da Bacia do Rio Doce.

MUSEU DO INHOTIM

Mais de mil pessoas foram retiradas às pressas do museu. O centro de arte recebe cerca de mil visitantes por dia e tem 600 funcionários. Não há informações sobre quantas pessoas estavam no espaço no horário do fechamento. O Inhotim, que é o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, fica na cidade de Brumadinho. O local não foi atingido e não se sabe se a lama pode alcançar o parque.. O centro de arte recebe cerca de mil visitantes por dia e tem 600 funcionários. Não há informações sobre quantas pessoas estavam no espaço no horário do fechamento.

REJEITO ATINGIU RIO PARAOPEBA

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rejeito que vazou da Mina Feijão atingiu o Rio Paraopeba às 15h50. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), empresa vinculada ao governo mineiro, informou que poderia alterar a forma de abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte, que é atendida pelo Sistema Paraopeba. A estatal, porém, assegurou que a população não seria prejudicada. . A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), empresa vinculada ao governo mineiro, informou que poderia alterar a forma de abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte, que é atendida pelo Sistema Paraopeba. A estatal, porém, assegurou que a população não seria prejudicada.

PONTE INTERDITADA

O rompimento da barragem fez com que a ponte que passa sobre o rio Paraopeba fosse interditada, segundo apurou o jornal O Tempo. Estradas próximas ao rio também foram interditadas.

MULHER RESGATADA

Mulher é resgatada da lama por bombeiros após rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: Reprodução/TV Record

Imagens feitas pelo helicóptero da TV Record mostraram o momento em que os bombeiros, a bordo de outra aeronave, tentaram retirar uma mulher da lama dos rejeitos. Quatro homens tentaram puxar a vítima do meio da lama, sem sucesso. O resgate só foi possível com a ajuda de uma corda.

FORÇA-TAREFA

O governo de Minas Gerais criou uma força-tarefa e um gabinete de crise para acompanhar e tomar as primeiras medidas após o rompimento da barragem. O Corpo de Bombeiros, por meio do Batalhão de Emergências Ambientais, e a Defesa Civil estiveram no local e havia dois helicópteros sobrevoando a região. . O Corpo de Bombeiros, por meio do Batalhão de Emergências Ambientais, e a Defesa Civil estiveram no local e havia dois helicópteros sobrevoando a região.

GABINETE DE CRISE

O governo federal montou um gabinete de crise para acompanhar a situação do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Este gabinete vai coordenar os esforços de todos os ministérios que estarão envolvidos na busca de soluções para o rompimento da barragem e para redução de danos. . Este gabinete vai coordenar os esforços de todos os ministérios que estarão envolvidos na busca de soluções para o rompimento da barragem e para redução de danos.

BOLSONARO LAMENTA E ENVIA MINISTROS

Em viagem a Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) se manifestou pelas redes sociais . "Lamento o ocorrido em Brumadinho-MG. Determinei o deslocamento dos ministros do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, bem como nosso secretario Nacional de Defesa Civil para a região", postou em sua conta oficial no Twitter.

CLIMA EM BRUMADINHO

"O clima na cidade é o pior possível" , afirmou o presidente do Sindicato Metabase de Brumadinho, Agostinho José de Sales. Em entrevista para o jornal O Tempo, ele explicou que ainda não há informações concretas sobre o estado de saúde das pessoas que estavam próximas ao rompimento, e que o acesso ao local está complicado, já que a lama impede a passagem.

COMPARAÇÃO DE BARRAGENS

A barragem que se rompeu em Brumadinho tinha volume de 1 milhão de metros cúbicos de rejeito de mineração. O volume é menor em comparação com a barragem do Fundão, em Mariana, que se rompeu em 2015. De acordo com o Ibama, a barragem de Mariana tinha um volume de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos.

NOTA DO IBAMA

Em nota, o Ibama informou que o empreendimento está situado na Bacia do São Francisco, em um tributário do Rio Paraopebas. "Em primeira análise, entende-se que a primeira estrutura receptora dos impactos seria a barragem de Retiro Baixo, a mais de 150 quilômetros do ponto de rompimento. Principais preocupações dos órgãos no momento: resgate de vítimas e proteção de pontos de captação de água", diz o órgão.

MOVIMENTO DOS ATINGIDOS: "TRAGÉDIA ANUNCIADA"

O Movimento dos Atingidos por Barragens prestou solidariedade aos atingidos pelo rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão, que pertence à mineradora aos atingidos pelo rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão, que pertence à mineradora Vale , no início da tarde. “Há apenas três anos do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana , mais um crime contra a vida é fruto desse modelo que apenas provoca tragédias anunciadas”.

Por meio de comunicado, o movimento diz ter denunciado o atual modelo de mineração utilizado no país, citando "empresas privatizadas e multinacionais que visam ao lucro a qualquer custo”. “Mais uma vez, o lucro está acima de vidas humanas e do meio ambiente”, destacou a nota.

BARRAGEM ERA CONSIDERADA DE "BAIXO RISCO" PELO GOVERNO

A barragem está classificada pela Agência Nacional de Mineração (AMN) como uma estrutura de “baixo risco”. A categoria refere-se à possibilidade de haver algum desastre e rompimento da estrutura. . A categoria refere-se à possibilidade de haver algum desastre e rompimento da estrutura.

Por outro lado, segundo informações do Cadastro Anual de Barragens, o dano potencial que seu rompimento poderia causar é classificado como “alto”. A barragem da Vale está localizada em um complexo de minas e barragens de rejeitos. A Vale detém outras estruturas para armazenamento de materiais no mesmo local.

CASAGRANDE: "COLOQUEI NOSSO GOVERNO A DISPOSIÇÃO"

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, publicou nas redes sociais que entrou em contato com o governo de Minas Gerais e colocou o governo capixaba à disposição para ajudar no que for preciso diante do rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. e colocou o governo capixaba à disposição para ajudar no que for preciso diante do rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte.

Na postagem, Casagrande disse que ficou "muito comovido com mais essa tragédia que atingiu o povo mineiro". "Além dos prejuízos ao meio ambiente, o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, afetou várias comunidades locais, levando tristeza a seus moradores", publicou.

O governador disse ainda que, em contato com o governo de Minas, prestou solidariedade em nome dos capixabas.

ALVO DE FISCALIZAÇÃO EM 2016

VALE ADMITE QUE REJEITOS ATINGIRAM VILAREJO

Após o rompimento da barragem, a Vale admitiu que os rejeitos da barragem atingiram um vilarejo da cidade e que a prioridade agora é resgatar as vítimas.

"As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Ainda não há confirmação se há feridos no local. A prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da comunidade", informou a Vale

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ESTÁ MONITORANDO ONDA DE REJEITOS

A Agência Nacional de Águas (ANA) informou que está monitorando a onda de rejeitos após o rompimento da barragem. Segundo a agência, havia a preocupação de que o rejeito atingisse a Usina Hidrelétrica Retiro Baixo, mas que a barragem da usina, localizada a 220 quilômetros (km) do local do rompimento, possibilitará amortecimento da onda de rejeito. "Estima-se que essa onda atingirá a usina em cerca de dois dias", diz a nota. A agência disse ainda que está coordenando ações para manutenção do abastecimento de água e a qualidade para as cidades que captam água ao longo do Rio Paraopeba. Segundo a agência, havia a preocupação de que o rejeito atingisse a Usina Hidrelétrica Retiro Baixo, mas que a barragem da usina, localizada a 220 quilômetros (km) do local do rompimento, possibilitará amortecimento da onda de rejeito. "Estima-se que essa onda atingirá a usina em cerca de dois dias", diz a nota. A agência disse ainda que está coordenando ações para manutenção do abastecimento de água e a qualidade para as cidades que captam água ao longo do Rio Paraopeba.

RIO DE BRUMADINHO DESCE NÍVEL E CIDADE É TOMADA POR BOATOS

Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: MOISéS SILVA/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma onda de boatos tomou conta do local. Os relatos são agravados pelo fato de que o rio Paraupebas, que corta a cidade, desceu de nível próximo ao centro. Moradores de Brumadinho ( MG ) viveram momentos de tensão com o rompimento de pelo menos uma barragem da mineradora Vale na cidade.Os relatos são agravados pelo fato de que o rio Paraupebas, que corta a cidade, desceu de nível próximo ao centro.

Moradores acreditam que a onda de lama e rejeitos vindo da barragem rompida tenha fica represada em algum ponto e que a qualquer momento uma enxurrada pode varrer os bairros que ficam à beira do rio e também próximos a córregos que conectam com o Paraupebas.

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) divulgou nota informando que às 13h37 foi comunicada do rompimento pelo gerente de segurança e emergências ambientais da Vale. Equipes do Núcleo de Emergência Ambiental da Semad se deslocaram para o local do acidente para verificar a ocorrência e tomar as providências necessárias.

"O empreendimento, e também a barragem, estão devidamente licenciados, sendo que, em dezembro de 2018, obteve licença para o reaproveitamento dos rejeitos dispostos na barragem e para seu descomissionamento [encerramento de atividades]. A barragem não recebia rejeitos desde 2014 e tinha estabilidade garantida pelo auditor, conforme laudo elaborado em agosto de 2018. As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas pelo governo de Minas", informou a pasta.

REJEITO DEVE CHEGAR À HIDRELÉTRICA DE FURNAS

A barragem da usina hidrelétrica Retiro Baixo, confirmou a Agência Nacional de Águas (ANA), está localizada a 220 km do local do rompimento e "possibilitará amortecimento da onda de rejeito". Segundo a ANA, "estima-se que essa onda atingirá a usina em cerca de dois dias".

SIRENES DE EMERGÊNCIA NÃO FUNCIONARAM DURANTE ROMPIMENTO

Em meio ao caos que assolou a Brumadinho, um fato chamou a atenção de moradores dos arredores do local: apesar de a Vale ter instalado sistemas de segurança para informar sobre eventuais transtornos que poderiam acontecer, as sirenes não funcionaram.

Quem garante são os moradores dos arredores da mina do Feijão, ainda assustados pela lama que tomou conta do local. Segundo o tenente Pedro Aihara, chefe da comunicação social do Corpo de Bombeiros, em entrevista concedida à GloboNews, eles foram unânimes ao informar que as sirenes de emergência, que deveriam informar sobre o perigo iminente, não funcionaram.

COMITÊ AVALIA QUE DESASTRE PODE SER MAIOR DO QUE O DE MARIANA

O acidente desta vez atingiu a parte administrativa da Vale . Trabalham na unidade 613 pessoas, em três turnos, além de 28 profissionais terceirizados. O receio é de que o número de vítimas no acidente seja bem mais elevado, sobretudo de funcionários da empresa.

PRESIDENTE DA VALE: "NÃO CONHECEMOS DIMENSÃO, NEM CAUSA DO ACIDENTE"

A primeira manifestação pública do presidente da empresa reproduz mensagens que já haviam sido divulgadas pela companhia por meio de notas. Mais cedo, um comunicado da Vale afirmou que "a prioridade máxima da empresa, neste momento, é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados, próprios e terceiros, e das comunidades locais".

FOTOS DE ANTES E DEPOIS MOSTRAM DEVASTAÇÃO EM BARRAGEM

Imagens do antes e o depois do rompimento impressionam. Publicado no site mineiro O Tempo, o cruzamento das imagens foi feito pelo cientista de computação Guilherme Mascarenhas que aliou o conhecimento da área atingida com as coordenadas do Google.

VEJA

A foto da esquerda é do Corpo de Bombeiros. A da direita é reprodução do Google Earth de junho de 2018.

CHEGA A 5 NÚMERO DE VÍTIMAS DE ROMPIMENTOS ATENDIDAS EM HOSPITAL

Por volta das 19h, o Hospital João XXXIII, de Belo Horizonte, atualizou o número de vítimas que deram entrada na unidade. Até o momento, cinco pessoas passam por avaliação médica e fazem exames. As vítimas são 3 mulheres (15, 22 e 43 anos) e 2 homens (ambos com 55 anos). O quadro é considerado estável e todos estão conscientes. . Até o momento, cinco pessoas passam por avaliação médica e fazem exames. As vítimas são 3 mulheres (15, 22 e 43 anos) e 2 homens (ambos com 55 anos). O quadro é considerado estável e todos estão conscientes.

PARENTES DE DESAPARECIDOS FAZEM RONDA EM HOSPITAIS

Familiares de funcionários que trabalham nas barragens da Vale, em Brumadinho, fizeram rondas em hospitais de Belo Horizonte em busca de informações sobre possíveis sobreviventes da tragédia do rompimento de uma barragem da mineradora Vale. em busca de informações sobre possíveis sobreviventes da tragédia do rompimento de uma barragem da mineradora Vale.

O engenheiro de produção da Vale, Bruno Rocha Rodrigues, 26, é um dos desaparecidos. O pai dele, Marcos de Paula Rodrigues, 47, técnico em mecânica, esteve no local da tragédia, mas não conseguiu nenhuma notícia sobre o filho. "Estou destruído. Peço a Deus que, numa hora dessas, pegue na mão do meu filho e diga que ele não vai morrer", afirmou.

PREFEITURA EMITE NOTA PARA ACALMAR POPULAÇÃO DE COLATINA

Imagem com mapa, utilizada em nota de esclarecimento da Prefeitura de Colatina, sobre o rompimento da barragem em Brumadinho Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Colatina divulgou uma nota afirmando que os rejeitos provocados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho não atingirão a cidade e, tampouco, o Rio Doce, que abastece e atravessa o município. Ou seja, garantiu que o abastecimento de água permanecerá normal. e, tampouco, o Rio Doce, que abastece e atravessa o município. Ou seja, garantiu que o abastecimento de água permanecerá normal.

Emitido em conjunto com o Sanear, o Gabinete de Crise e a Defesa Civil Municipal, o comunicado veio a público com a finalidade de acalmar os colatinenses, que já se preocupavam com a possível necessidade de estocar água e demais itens.

ANM DIZ QUE VALE FEZ VISTORIA EM DEZEMBRO E NÃO ACHOU PROBLEMAS

A Agência Nacional de Mineração (ANM) declarou que a mineradora Vale vistoriou, em dezembro, estrutura da barragem de Brumadinho (MG), que rompeu nesta sexta-feira, 25, sem ter apontado qualquer tipo de falha de segurança.

A ANM, que é responsável por fiscalizar barragens de rejeito mineral, afirmou ainda que três relatórios técnicos da Vale que garantiam a estabilidade da estrutura da barragem de Brumadinho (MG) foram apresentados ao longo do ano passado.

7 MORTOS E CERCA DE 150 DESAPARECIDOS, SEGUNDO O GOVERNO

As equipes de resgate que atuam na área do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho já resgataram sete corpos, segundo informou em nota o governo de Minas Gerais. Ainda não há a identificação das vítimas fatais. Foram retiradas nove pessoas com vida da lama e cerca de 100 pessoas ilhadas foram resgatadas. O governo informa que, segundo dados transmitidos pelo representante da Vale ao governador Romeu Zema, havia 427 pessoas no local, sendo que 279 foram resgatadas vivas. Cerca de 150 pessoas desaparecidas, no momento, com vinculação à empresa. Bombeiros já solicitaram o nome dessas pessoas à empresa. . Ainda não há a identificação das vítimas fatais. Foram retiradas nove pessoas com vida da lama e cerca de 100 pessoas ilhadas foram resgatadas. O governo informa que, segundo dados transmitidos pelo representante da Vale ao governador Romeu Zema, havia 427 pessoas no local, sendo que 279 foram resgatadas vivas. Cerca de 150 pessoas desaparecidas, no momento, com vinculação à empresa. Bombeiros já solicitaram o nome dessas pessoas à empresa.

DEVASTAÇÃO PODE LEVAR A SURTO DE FEBRE AMARELA

Doutora em Microbiologia e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Leila dos Santos Macedo alerta que a extensão da lama rompeu o equilíbrio do ecossistema, alterando a presença de predadores e vetores de doenças. Com mais animais doentes, maior é a quantidade de mosquitos infectados. Como o habitat é destruído, os insetos têm mais contato com o homem, aumentando os casos da doença.

BRIGADISTAS E VOLUNTÁRIOS AUXILIAM NO RESGATE

Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais Crédito: Alan Silva Gomes

Grupos de brigadistas e voluntários atuam desde o início da tarde desta sexta-feira (25) no resgate e amparo das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Pelo menos dois grupos de brigadistas civis, que costumam atuar no combate a incêndios no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, seguiram para Brumadinho logo no início da tragédia e percorreram a região em busca de sobreviventes. . Pelo menos dois grupos de brigadistas civis, que costumam atuar no combate a incêndios no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, seguiram para Brumadinho logo no início da tragédia e percorreram a região em busca de sobreviventes.

"VAMOS RESGATAR SOMENTE CORPOS", DIZ GOVERNADOR

Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais Crédito: Alan Silva Gomes

"Vamos resgatar somente corpos", afirmou o governador em entrevista na faculdade Asas de Brumadinho, espécie de ponto de apoio das autoridades para definir ações relacionadas à tragédia.