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Fenômeno climático

Tsunami meteorológico assusta banhistas no sul de SC

Uma linha de instabilidade associada a uma queda de pressão atmosférica avançou pela região, ocasionando fortes rajadas de vento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2023 às 10:18

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 10:18

Um tsunami meteorológico atingiu a praia do Cardoso em Laguna, Litoral Sul de Santa Catarina, na tarde deste sábado (11). De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno "é de difícil previsão e sua ocorrência não é muito comum de ser observada". Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver carros sendo arrastados pelo avanço do mar.
Tsunami meteorológico na praia do Cassino, no Rio Grande do Sul
Tsunami meteorológico na praia do Cassino, nem Santa Catarina Crédito: Twitter/MetSul Meteorologia
Em nota, a Coordenadoria de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil disse que o fenômeno "normalmente ocorre atrelado a algum sistema meteorológico". Na ocorrência registrada neste sábado, por exemplo, uma linha de instabilidade associada a uma queda de pressão atmosférica avançou pela região, ocasionando fortes rajadas de vento.
"Não havia previsão de mar agitado, mas uma linha de instabilidade avançou sobre a região provocando rajadas de vento e queda brusca de pressão, fazendo com que o mar avançasse em direção à costa", explicou a meteorologista da Defesa Civil, Nicolle Reis.
Apesar de o termo ser semelhante, tsunami meteorológico é diferente de tsunami. O segundo é causado por abalos sísmicos (terremoto) -normalmente com maior alcance e potencial destrutivo.

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