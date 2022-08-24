TSE prorroga até sexta-feira o prazo para solicitar voto em trânsito

A data limite para fazer o pedido havia terminado na última quinta-feira (18). A transferência temporária é um direito previsto no Código Eleitoral.

Para solicitar o voto em trânsito, o eleitor precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. A situação do documento pode ser conferida no portal do TSE.

Eleitor que estiver fora de sua cidade poderá votar em trânsito, se fizer esse pedido ao TSE até sexta-feira (26) Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE

A modalidade é disponibilizada em municípios com mais de 100 mil habitantes, além das capitais. Esta é uma opção para o eleitor que vai estar fora do seu domicílio eleitoral em algum dos dias de votação, ou nos dois turnos.

O eleitor que estiver fora de sua cidade, mas no mesmo estado, poderá votar para os cargos de presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Já quem estiver fora da UF do seu domicílio eleitoral, poderá votar somente para presidente.