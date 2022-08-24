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Eleições 2022

TSE prorroga até sexta-feira o prazo para solicitar voto em trânsito

Prazo para fazer o pedido havia terminado no dia 18, mas foi prorrogado até dia 26 por decisão do presidente do tribunal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 ago 2022 às 19:19

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 19:19

BRASÍLIA - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) prorrogou até sexta-feira (26) o prazo para os eleitores solicitarem o voto em trânsito. A decisão foi assinada e publicada em portaria desta terça-feira (23) pelo presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes.
A data limite para fazer o pedido havia terminado na última quinta-feira (18). A transferência temporária é um direito previsto no Código Eleitoral.
Para solicitar o voto em trânsito, o eleitor precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. A situação do documento pode ser conferida no portal do TSE.
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
Eleitor que estiver fora de sua cidade poderá votar em trânsito, se fizer esse pedido ao TSE até sexta-feira (26) Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE
A modalidade é disponibilizada em municípios com mais de 100 mil habitantes, além das capitais. Esta é uma opção para o eleitor que vai estar fora do seu domicílio eleitoral em algum dos dias de votação, ou nos dois turnos.
O eleitor que estiver fora de sua cidade, mas no mesmo estado, poderá votar para os cargos de presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Já quem estiver fora da UF do seu domicílio eleitoral, poderá votar somente para presidente.
O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para 2 de outubro. Um eventual segundo turno acontece no dia 30 de outubro.

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