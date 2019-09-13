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TSE diz que não envia e-mails sobre cancelamento de título eleitoral

De acordo com o TSE, apenas os inscritos como mesários podem receber avisos eletrônicos enviados por alguns tribunais regionais eleitorais (TREs) por e-mail

Publicado em 

13 set 2019 às 17:13

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 17:13

TSE diz que não envia e-mails sobre cancelamento de título eleitoral Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nesta sexta-feira (13), nota afirmando que não envia mensagens por e-mail ou por aplicativos de smartphones informando sobre o cancelamento de títulos eleitorais.
Segundo a nota, há relatos de pessoas que receberam e-mail pedindo que atualizassem a situação cadastral por meio de um link de origem duvidosa. “Essas mensagens são falsas e, provavelmente, usadas por criminosos para coletar informações das pessoas que podem, consequentemente, ser usadas em golpes”, diz o texto.
> Fim de coligações em 2020 fortalece partidos, analisa ministro do TSE
De acordo com o TSE, apenas os inscritos como mesários podem receber avisos eletrônicos enviados por alguns tribunais regionais eleitorais (TREs) por e-mail. E, mesmo nesses casos, “somente mediante prévia e específica autorização do interessado”.
Para consultar a situação cadastral, o eleitor precisa se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo ou entrar no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet.

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