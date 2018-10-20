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Página pedia doações

TSE bloqueia página com vaquinha virtual fake para Bolsonaro

Ministro Carlos Horbach atendeu ao pedido da coligação do presidenciável que alegou realizar crowdfunding por meio de outra página

Publicado em 

20 out 2018 às 19:09

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 19:09

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa após gravação de campanha, no bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carlos Horbach atendeu ao pedido da coligação do presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, para retirara do ar uma página da internet que pedia doações para o candidato mas que não tinha vínculo com a sua campanha.
A decisão do ministro foi dada na quinta-feira determinando que a página fosse tirada do ar, o que já aconteceu. Ela funcionava como um crowdfunding, uma vaquinha virtual, hospedado no site Mercado Livre. No pedido, os advogados eleitorais do PSL afirmaram que a campanha "se utiliza de serviço de crowdfunding com outro endereço eletrônico".
Além de bloquear a página, o ministro solicitou informações para identificar os envolvidos na fraude, como o número de IP da conexão usada para realização do cadastro inicial da conta associada ao site, dados cadastrais do responsável pela conta e dos registros de acesso à aplicação de internet disponíveis.
O PSL também pediu a Hobarch que ele compartilhasse com os advogados da sigla os dados dos responsáveis pela criação da vaquinha virtual falsa.

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