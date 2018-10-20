TSE bloqueia página com vaquinha virtual fake para Bolsonaro

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carlos Horbach atendeu ao pedido da coligação do presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, para retirara do ar uma página da internet que pedia doações para o candidato mas que não tinha vínculo com a sua campanha.
A decisão do ministro foi dada na quinta-feira determinando que a página fosse tirada do ar, o que já aconteceu. Ela funcionava como um crowdfunding, uma vaquinha virtual, hospedado no site Mercado Livre. No pedido, os advogados eleitorais do PSL afirmaram que a campanha "se utiliza de serviço de crowdfunding com outro endereço eletrônico".
Além de bloquear a página, o ministro solicitou informações para identificar os envolvidos na fraude, como o número de IP da conexão usada para realização do cadastro inicial da conta associada ao site, dados cadastrais do responsável pela conta e dos registros de acesso à aplicação de internet disponíveis.
O PSL também pediu a Hobarch que ele compartilhasse com os advogados da sigla os dados dos responsáveis pela criação da vaquinha virtual falsa.