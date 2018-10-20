TSE bloqueia página com vaquinha virtual fake para Bolsonaro

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa após gravação de campanha, no bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Jair Bolsonaro, do PSL, para retirara do ar uma página da internet que pedia doações para o candidato mas que não tinha vínculo com a sua campanha. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carlos Horbach atendeu ao pedido da coligação do presidenciável, do, para retirara do ar uma página da internet que pedia doações para o candidato mas que não tinha vínculo com a sua campanha.

A decisão do ministro foi dada na quinta-feira determinando que a página fosse tirada do ar, o que já aconteceu. Ela funcionava como um crowdfunding, uma vaquinha virtual, hospedado no site Mercado Livre. No pedido, os advogados eleitorais do PSL afirmaram que a campanha "se utiliza de serviço de crowdfunding com outro endereço eletrônico".

Além de bloquear a página, o ministro solicitou informações para identificar os envolvidos na fraude, como o número de IP da conexão usada para realização do cadastro inicial da conta associada ao site, dados cadastrais do responsável pela conta e dos registros de acesso à aplicação de internet disponíveis.