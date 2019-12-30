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TSE afirma ter apoio de gigantes da internet contra desinformação

Coordenador do Programa de Enfrentamento à Desinformação, Ricardo Fioreze, disse que o tribunal conta com apoio também de redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 08:31

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 08:31

TSE decide que candidaturas laranjas levam à cassação de toda a chapa Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O coordenador do Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Ricardo Fioreze, disse que o tribunal conta com apoio de gigantes da internet e das redes sociais para enfrentar o problema da desinformação durante a campanha.

A percepção geral é que em 2018 os órgãos do País falharam na atuação contra as fake news. O que mudará para 2020?

Em 2018 nós intensificamos ações de caráter reativo. Um elemento estrutural do programa para 2020 é a necessidade de atuar preventivamente.

O que muda na prática nessa nova abordagem?

A gente avança detalhando para eleitores quanto a cautelas que devem ter na produção e divulgação de informações. Por exemplo, algumas informações falsas a respeito de urnas eletrônicas são recorrentes, então já podemos subsidiar o cidadão e o eleitor de que é comum acontecer essa afirmação, mas a afirmação correta é outra. Uma espécie de catálogo com informações verdadeiras contrapostas a informações falsas.

A presidente do TSE, Rosa Weber, chamou gigantes da internet e das redes sociais de parceiras. Como Facebook, Google, WhatsApp e Twitter estão agindo?

Elas têm aperfeiçoado os mecanismos, por exemplo, de identificação e eliminação do uso abusivo de bots (robôs) e de outras ferramentas automatizadas para disseminar desinformação.

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