TRF-4 já tem maioria para ignorar STF e condenar Lula em caso de sítio

O ex-presidente Lula foi alvo da operação Lava Jato Crédito: Fernando Madeira - 04/12/2017

Os juízes João Pedro Gebran Neto, relator do processo, e Leandro Paulsen rejeitaram anular a sentença que condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por ter aceito benfeitorias no sítio em troca de favorecimento a empreiteiras em contratos da Petrobras

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A pena do petista foi ampliada para 17 anos e um mês de prisão. Falta ainda um voto, o do juiz Carlos Eduardo Thompson Flores.

Ao votarem, Gebran e Paulsen ignoraram decisão de outubro do STF, que reconheceu que os réus que não fecharam acordo de colaboração devem se manifestar por último na etapa de alegações finais como forma de assegurar o direito a ampla defesa. Isso não aconteceu no caso do sítio.

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Paulsen, assim como Gebran, afirmou que a nulidade da sentença só poderia ser decretada se ficar comprovado o prejuízo às partes, o que, segundo ele, não aconteceu.

Dependendo do placar final, aumentam as chances de recurso das defesas na própria corte regional. Em caso de uma condenação por 2 a 1, por exemplo, os advogados podem apresentar nova apelação à Quarta Seção do TRF-4, composta por mais magistrados.

Fora da cadeia desde o dia 8 de novembro, Lula já atingiu a marca de um sexto da pena cumprida na condenação do triplex de Guarujá (SP), que garante que ele não voltará ao regime fechado nesse processo.

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