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Ex-governador do Rio

TRF-2 revoga pela primeira vez um mandado de prisão contra Cabral

Ex-governador do Rio permanece preso, em razão das demais quatro ordens de detenção ainda em vigor. Foi, porém, a primeira vitória do ex-governador neste tema
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2021 às 17:43

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 17:43

Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro
Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro Crédito: Valter Campanato | Agências Brasil
A Primeira Turma Especializada do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) decidiu nesta segunda-feira (13) revogar um dos cinco mandados de prisão contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Ele permanece preso, em razão das demais quatro ordens de detenção ainda em vigor. Foi, porém, a primeira vitória do ex-governador neste tema.
Por 2 votos a 1, os magistrados decidiram converter a prisão preventiva determinada na Operação Eficiência, que investigou as contas no exterior de Cabral, em regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.
A defesa de Cabral aguarda o julgamento de um habeas corpus na Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) e dois no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

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