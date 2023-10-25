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Em São João del-Rei

Três mortes por infecção são investigadas em escola no interior de MG

O quadro está possivelmente associado com a bactéria streptococcus pyogenes. A Secretaria de Saúde disse que está investigando os casos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2023 às 16:47

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 16:47

As mortes de 3 crianças por uma suposta infecção bacteriana estão sendo investigadas pela Secretaria de Saúde da cidade São João del-Rei, em Minas Gerais. Os casos começaram em setembro e as aulas nas escolas do município foram suspensas. Outros 4 alunos também teriam ficado doentes.
Algumas crianças começaram a apresentar febre, amigdalite, vômito, manchas e erupções na pele no último mês. O quadro está possivelmente associado com a bactéria streptococcus pyogenes. A Secretaria de Saúde disse que está investigando os casos, mas afirmou que a cidade não está enfrentando um surto.
Três crianças de 3, 9 e 10 anos morreram e outras quatro estão internadas sendo acompanhadas. Exames foram encaminhados para análise na Fundação Ezequiel Dias (Funed). "Estamos realizando estudos sobre esses casos para chegarmos a um diagnóstico", disse a Prefeitura em nota emitida na segunda-feira (23).
Um grupo de mães de alunos realizou um protesto em frente à Prefeitura, pedindo a suspensão das aulas. Até então, a decisão era que crianças com sintomas não frequentassem a escola. O pedido foi acatado e a escola ficará fechada até 5 de novembro. Todas as escolas do município passarão por limpeza generalizada e dedetização. Um curso para os médicos também será ministrado, para que saibam identificar adequadamente a infecção.
A Prefeitura também alerta para o cuidado com notícias falsas: "Solicitamos a população que nos ajude a combater as notícias falsas, espalhadas pelas redes sociais, que só causam pânico e desinformação a todos".

Como se prevenir?

A Prefeitura de São João Del-Rei explicou que há algumas medidas protetivas a serem adotadas pela população. Higienizar as mãos, usar álcool 70%, não compartilhar objetos pessoais e manter o esquema vacinal de acordo com o calendário nacional de imunização são as recomendações até o momento. Além disso, a pessoa que apresentar sintomas deve ser encaminhada para atendimento médico.
Em caso de dúvidas, procurar a unidade de saúde de referência mais próxima, a Secretaria Municipal de Saúde ou o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) através do telefone (31) 99744-6983.

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