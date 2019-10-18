Três bombeiros morrem e um é ferido no combate a incêndio em boate no RJ

Três bombeiros morreram e um ficou ferido durante combate a incêndio em uma boate no centro do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (18). As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas, de acordo com a assessoria da corporação. O nome dos bombeiros mortos ainda não foi divulgado nem o do soldado ferido, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar.
Segundo as primeiras informações, o fogo começou no final da manhã na boate, que fica na Rua Buenos Aires. Vários caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local e usaram inclusive uma escada Magirus para combater as chamas do alto.
O trânsito na via foi interditado e a rua ficará fechada até o final dos trabalhos de rescaldo.