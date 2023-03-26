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Prêmio acumulou

Três apostas do ES acertam quinta da Mega-Sena e faturam R$ 46,9 mil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.577, sorteadas na noite de sábado (25); três apostas do ES acertaram cinco números e cada um vai receber R$ 46.928,10
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 mar 2023 às 12:18

Publicado em 26 de Março de 2023 às 12:18

Bilhete da Mega-Sena
Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Três apostas do Espírito Santo acertaram cinco números na Mega-Sena sorteada no sábado (25) no Espaço da Sorte, em São Paulo, e vão receber R$ 46.928,10 cada. As apostas premiadas foram feitas em Nova Venécia, São Roque do Canaã e Vila Velha. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.577 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 12 - 18 - 22 - 31 - 44 - 50.
O prêmio de R$ 63.703.777, 84 acumulou. O valor estimado pela Caixa para o concurso 2.578 é R$ 75 milhões.
De acordo com informações da Caixa, a quina registrou 123 acertadores, dos quais três do Espírito Santo que fizeram apostas simples. Cada um vai receber R$ 46.928,10. Já a quadra teve 9.192 apostas vencedoras e vai pagar um prêmio individual de R$ 898,05.
Para receber o prêmio, os apostadores devem procurar uma agência da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.​​​​
O próximo concurso da Mega-Sena será na quarta-feira (29). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credencias pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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