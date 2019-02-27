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Feridos

Trens se chocam em estação na zona norte do Rio de Janeiro

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa está presa nas ferragens e sete foram levadas com ferimentos ao hospital Souza Aguiar

Publicado em 

27 fev 2019 às 11:51

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 11:51

Acidente entre dois trens no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Twitter
Dois trens com passageiros se chocaram na estação de trem São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 27. O acidente ocorreu por volta das 6h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa está presa nas ferragens e sete foram levadas com ferimentos ao hospital Souza Aguiar.
A SuperVia, concessionária que administra a malha ferroviária da cidade, informou que os trens para Deodoro e Campo Grande não estão parando na estação Praça da Bandeira, e que as demais composições estão com intervalos irregulares. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, equipes de bombeiros já estão no local.
Em nota, a SuperVia disse que "está instaurando uma sindicância para apurar as causas do acidente".
 

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