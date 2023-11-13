Trens batem e deixam 12 feridos na zona norte do Rio

Dois trens colidiram por volta das 7h20 da manhã desta segunda-feira (13) perto da estação de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois trens bateram, na manhã desta segunda-feira (13), perto da estação de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Doze pessoas precisaram de atendimento, segundo informou a concessionária da Supervia. O acidente aconteceu por volta das 7h20 desta manhã. Por conta da batida, um dos trens saiu dos trilhos. Os passageiros precisaram deixar os vagões e irem andando pelos trilhos até a estação.

Segundo a Supervia, a maioria das pessoas que precisaram de atendimento foi socorrida no local e liberada. Dos 12 passageiros que foram atendidos, duas mulheres foram encaminhadas pelos bombeiros para o Hospital Municipal Salgado Filho. Elas tiveram ferimentos leves e já receberam alta na unidade de saúde. A concessionária informou que, além das duas mulheres, quatro passageiros precisaram de atendimento dos bombeiros. Dois deles tiveram uma crise nervosa, um ficou com arranhões na perna e um teve suspeita de luxação no tornozelo.

Técnicos da Supervia estão investigando as causas do acidente. Devido à colisão, o ramal de Japeri ficou com os intervalos irregulares durante a manhã. Em nota, a Supervia informou que a operação foi normalizada no início da tarde. Pelo X (antigo Twitter), passageiros que estavam nos trens relataram o ocorrido.