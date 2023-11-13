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Susto

Trens batem e deixam 12 feridos na zona norte do Rio

Por conta da batida, um dos trens saiu dos trilhos. Os passageiros precisaram deixar os vagões e irem andando pelos trilhos até a estação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 nov 2023 às 14:37

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 14:37

Dois trens bateram, na manhã desta segunda-feira (13), perto da estação de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Um dos trens saiu dos trilhos
Dois trens colidiram por volta das 7h20 da manhã desta segunda-feira (13) perto da estação de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Dois trens bateram, na manhã desta segunda-feira (13), perto da estação de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Doze pessoas precisaram de atendimento, segundo informou a concessionária da Supervia. O acidente aconteceu por volta das 7h20 desta manhã. Por conta da batida, um dos trens saiu dos trilhos. Os passageiros precisaram deixar os vagões e irem andando pelos trilhos até a estação.
Segundo a Supervia, a maioria das pessoas que precisaram de atendimento foi socorrida no local e liberada. Dos 12 passageiros que foram atendidos, duas mulheres foram encaminhadas pelos bombeiros para o Hospital Municipal Salgado Filho. Elas tiveram ferimentos leves e já receberam alta na unidade de saúde. A concessionária informou que, além das duas mulheres, quatro passageiros precisaram de atendimento dos bombeiros. Dois deles tiveram uma crise nervosa, um ficou com arranhões na perna e um teve suspeita de luxação no tornozelo.
Técnicos da Supervia estão investigando as causas do acidente. Devido à colisão, o ramal de Japeri ficou com os intervalos irregulares durante a manhã. Em nota, a Supervia informou que a operação foi normalizada no início da tarde. Pelo X (antigo Twitter), passageiros que estavam nos trens relataram o ocorrido.
"Isso é um absurdo! Olha como está a estação de Madureira. Um trem bateu com muita força no que eu estava, muita gente caiu nos trilhos, muita gente se machucou. Foi desesperador", escreveu uma passageira.

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