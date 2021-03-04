TRE suspende eleições suplementares em 9 cidades de SP por conta da pandemia de Covid-19

A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva

Após o governo de São Paulo ter anunciado que todo o estado vai entrar na Fase Vermelha, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu suspender as eleições suplementares para prefeito que seriam realizadas em março e abril em nove municípios.

O primeiro pleito estava marcado para este domingo (7) nas cidades de Apiaí, Campina do Monte Alegre, Itaoca, Leme, Piacatu, Santo Antônio do Jardim e Trabiju. O segundo seria no dia 11 de abril nos municípios de Anhembi e Cajati.

O TRE-SP ainda não informou as novas datas para as eleições.

As eleições municipais foram realizadas em novembro do ano passado, em todo o país. Os novos pleitos ocorrem quando a Justiça Eleitoral indefere registro de candidatura, cassa diploma ou decreta a perda de mandato de candidato eleito para cargo majoritário, o que ocorreu nessas nove cidades.