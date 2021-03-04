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Eleições

TRE suspende eleições suplementares em 9 cidades de SP por conta da pandemia de Covid-19

O primeiro pleito estava marcado para este domingo (7) nas cidades de Apiaí, Campina do Monte Alegre, Itaoca, Leme, Piacatu, Santo Antônio do Jardim e Trabiju. O segundo seria no dia 11 de abril nos municípios de Anhembi e Cajati.

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:16

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:16
Urna - confirma
A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva
Após o governo de São Paulo ter anunciado que todo o estado vai entrar na Fase Vermelha, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu suspender as eleições suplementares para prefeito que seriam realizadas em março e abril em nove municípios.
O primeiro pleito estava marcado para este domingo (7) nas cidades de Apiaí, Campina do Monte Alegre, Itaoca, Leme, Piacatu, Santo Antônio do Jardim e Trabiju. O segundo seria no dia 11 de abril nos municípios de Anhembi e Cajati.
O TRE-SP ainda não informou as novas datas para as eleições.
As eleições municipais foram realizadas em novembro do ano passado, em todo o país. Os novos pleitos ocorrem quando a Justiça Eleitoral indefere registro de candidatura, cassa diploma ou decreta a perda de mandato de candidato eleito para cargo majoritário, o que ocorreu nessas nove cidades.
Ontem (3), o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que todo o estado entrará na Fase 1-Vermelha do Plano São Paulo a partir deste sábado, Nessa etapa do plano, somente atividades consideradas essenciais são permitidas. A Fase 1 vai durar 14 dias e tem o objetivo de diminuir a propagação do novo coronavírus, causador da covid-19.

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