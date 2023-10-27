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Em Minas Gerais

Trabalhador morre atropelado pelo próprio caminhão sem freio

A vítima, de 64 anos, havia estacionado o veículo para pegar uma carga de tijolos e foi atingido quando o caminhão começou a se locomover sozinho

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 12:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2023 às 12:10
Eurípedes dos Reis Dionísio havia estacionado seu veículo para pegar uma carga de tijolos.
Eurípedes dos Reis Dionísio havia estacionado seu veículo para pegar uma carga de tijolos. Crédito: Divulgação/Polícia Militar-MG
Um homem de 64 anos morreu atropelado pelo próprio caminhão na tarde de quarta-feira (25). O acidente aconteceu no bairro Vila Santa Cruz, em Uberaba (MG). Imagens da câmera de segurança mostraram o momento.
Eurípedes dos Reis Dionísio havia estacionado seu veículo para pegar uma carga de tijolos. Ao voltar e abrir uma das portas, o caminhão começou a se locomover sem o condutor perto da praça Manoel Inocêncio Ferreira.
As imagens da câmera mostram que a vítima passou a correr ao lado da cabine do caminhão para tentar freá-lo. Antes de conseguir entrar, o veículo colidiu com o tronco de uma árvore.
Após o choque, Eurípedes foi prensado e em seguida caiu no chão. O caminhão ainda se moveu cerca de 80 metros até parar no quintal de uma casa na rua João Tomé.
A vítima permaneceu viva por alguns instantes e chegou a dialogar com as testemunhas, mas não sobreviveu. O SAMU foi acionado, mas ele morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), de acordo com a Polícia Militar de Minas.
Ainda não se sabe se o ocorrido foi por falha humana ou defeito mecânico. A Polícia Civil de Minas Gerais segue com as investigações.

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