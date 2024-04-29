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Fenômeno

Tornado chama a atenção no interior do RS; veja vídeo

O tornado ocorreu em um sábado (27) de instabilidade atmosférica em uma região rural no Rio Grande do Sul
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2024 às 10:31

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 10:31

Imagens mostram a passagem de um tornado por São Martinho da Serra, cidade a 313 km de Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul (RS) neste sábado (27).
O tornado ocorreu em dia de instabilidade atmosférica no Rio Grande do Sul, informou o MetSul Meteorologia. Houve deslocamento de frente fria pelo estado que causou chuva forte a intensa, com volume perto de 200 mm, na fronteira com o Uruguai. Também provocou queda de granizo e vendavais isolados.
O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul confirmou a passagem do tornado. Informou ainda que tempestade associada a vento atingiu parte da área rural da cidade.
São Martinho da Serra fica em região sob alerta de perigo de tempestade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso que, a partir desta noite, há possibilidade de chuva, ventos intensos e queda de granizo.
Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O aviso vai até às18h de segunda (29).
Outras cidades também têm alerta. Elas ficam nas regiões do Sudoeste Rio-grandense, Centro Ocidental Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-grandense e Centro Oriental Rio-grandense.
Região ao norte do RS e trecho de SC estão sob perigo potencial de tempestade. De acordo com o Inmet, entre hoje, a partir das 21h, e segunda (28), às 18h, há possibilidade de chuva, vento intenso, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.
Áreas em destaque
Segundo o Inmet, são: Serrana, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Grande Florianópolis, Centro Ocidental Rio-grandense, Sudoeste Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste Rio-grandense, Norte Catarinense, Sul Catarinense e Centro Oriental Rio-grandense.

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