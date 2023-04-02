Torcedor é morto em briga por causa de pizza, após Fla-Flu no Maracanã

Um torcedor foi morto a tiros e outro ficou ferido na noite do sábado (1º), nas proximidades do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro . O crime, que teria sido motivado por uma discussão por causa de uma pizza, ocorreu num bar na Rua Isidro de Figueiredo, nas imediações do estádio onde momentos antes fora disputada a partida entre Flamengo e Fluminense pela final do Campeonato Carioca.

Uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar, da Tijuca, foi acionada para a ocorrência, mas já encontrou Thiago Leonel Fernandes da Motta morto no local do crime. A segunda vítima dos disparos, identificada como Bruno Tonini Moura, foi socorrida para uma unidade de saúde particular da região.

Thiago Leonel Fernandes da Motta, torcedor morto após jogo entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã Crédito: Instagram/Reprodução

Policiais militares detiveram o homem apontado como autor dos disparos, o policial penal Marcelo de Lima, e apreenderam a arma usada no crime.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil contra Thiago Fernandes da Motta e tentativa de assassinato contra a vítima que está hospitalizada.

De acordo com o portal g1, testemunhas relataram que, após o jogo, Thiago foi ao bar situado próximo ao Maracanã e pediu as duas últimas pizzas brotinhos que estavam em uma estufa. Mas Marcelo de Lima teria alegado que havia pedido uma das pizzas e tentou pegá-la da mão do torcedor.

Após um princípio de confusão, Marcelo teria sido retirado do bar. Porém, ainda segundo as testemunhas, o policial penal retornou pouco tempo depois, com uma arma, e atirou nove vezes contra Thiago, que morreu na hora. Outro torcedor, Bruno Tonini, também foi atingido pelos disparos e ficou ferido.

"O autor sacou a arma de fogo e disparou contra as vítimas. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça", informou a Polícia, em nota.

O torcedor morto, Thiago Fernandes da Motta, era cinegrafista, fotógrafo, diretor de fotografia e sambista. Ele foi um dos formadores do grupo musical Samba Pra Roda, que manifestou pesar e cancelou a apresentação programada para este domingo (2). Thiago também se identificava como um “somellier de botequim”.

Torcedores detidos

Torcedores detidos

A Polícia Militar mobilizou 750 agentes no esquema de segurança para o primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense, pela final do Campeonato Carioca, no Maracanã.

Cerca de uma hora antes da partida, agentes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) detiveram 17 integrantes de torcida organizada com ordem judicial de afastamento dos estádios. Eles estavam na Praça da Bandeira, a menos de dois quilômetros do estádio Maracanã, e foram conduzidos ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos (JETGE).

Outras 12 pessoas foram interceptadas após alerta do sistema eletrônico de inteligência em funcionamento nos acessos ao Maracanã. Oito delas foram impedidas de entrar no estádio por estarem portando ingressos em nome de terceiros, os quatro demais tinham mandado de prisão em aberto.