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Prazo

Toffoli dá 48 horas para Justiça informar sobre saúde de João de Deus

O presidente do STF decidirá sobre o pedido de liberdade com base nas informações

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 21:36

Publicado em 

03 jan 2019 às 21:36
João de Deus volta a negar acusações Crédito: Divulgação
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, deu prazo de 48 horas para que a Justiça de Abadiânia, em Goiás, informe o estado de saúde do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Com base nas informações, Toffoli decidirá sobre o pedido de liberdade feito pela defesa do médium ao STF.
"Oficie-se, com urgência, mediante fax ou e-mail, ao juízo de Direito da Vara Única de Abadiânia/GO para que, colhendo informações junto ao Núcleo de Custódia onde ele se encontra recolhido, informe à Corte, em até 48 horas, a sua atual condição, bem como se o estabelecimento em questão oferece assistência e tratamento médicos adequados à situação", decidiu Toffoli.
O médium está preso desde 16 de dezembro sob a acusação de violação sexual mediante fraude e dois crimes de estupro de vulnerável,
Ontem (2) a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP) informou que João de Deus está com infecção urinária.
João de Deus tem 76 anos, submeteu-se em 2015 a uma cirurgia e tratamento por causa de um câncer no estômago e, segundo a assessoria da Casa Dom Inácio de Loyola, onde o médium prestava atendimento espiritual, é cardiopata.

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