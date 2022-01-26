Tite esboça time titular com Coutinho e Vini Júnior contra o Equador

Philippe Coutinho deve ser titular da seleção brasileira na partida contra o Equador, quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O meio-campista, agora no Aston Villa, foi testado por Tite na equipe principal durante o treino desta terça-feira, em Quito. O treinador deve mandar uma escalação cheia de novidades para a partida.

Vinicius Júnior deve começar como titular no time de Tite contra o Equador Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A expectativa é que Coutinho seja o substituto de Lucas Paquetá no meio-campo, já que o jogador do Lyon cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos nesta 15ª rodada das Eliminatórias. Coutinho chegou a ser convocado para os últimos jogos, contra Colômbia e Argentina, mas ficou no banco de reservas e não foi utilizado nas partidas.

Em alta no Real Madrid, Vinícius Júnior tende a começar o ano também como titular da seleção brasileira. O ponta esquerda deve fazer trio ofensivo com Matheus Cunha e Raphinha. A trinca já havia iniciado a partida contra a Argentina na última rodada das Eliminatórias.

O setor defensivo também pode ter novidades, começando pela lateral direita. Emerson Royal treinou pela equipe titular e tudo indica que vencerá a disputa com Daniel Alves pela vaga. Já Éder Militão vai fazer dupla de zaga com Thiago Silva. Marquinhos, que vinha sendo o titular, será preservado e começará a partida no banco de reservas.

O goleiro Ederson não participou do treinamento. O atleta do Manchester City ficou no hotel realizando um trabalho regenerativo. Fabinho, reserva imediato de Casemiro, também cumprirá suspensão. Machucado, Neymar não foi convocado.

A provável escalação da seleção brasileira para o jogo contra o Equador é: Alisson; Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.