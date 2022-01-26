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Malvadeza em ação

Tite esboça time titular com Coutinho e Vini Júnior contra o Equador

De volta ao time canarinho, o meia substituirá Paquetá, suspenso. Já o craque do Real Madrid herdou a posição do lesionado Neymar

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 22:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2022 às 22:06
Philippe Coutinho deve ser titular da seleção brasileira na partida contra o Equador, quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O meio-campista, agora no Aston Villa, foi testado por Tite na equipe principal durante o treino desta terça-feira, em Quito. O treinador deve mandar uma escalação cheia de novidades para a partida.
Seleção
Vinicius Júnior deve começar como titular no time de Tite contra o Equador Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A expectativa é que Coutinho seja o substituto de Lucas Paquetá no meio-campo, já que o jogador do Lyon cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos nesta 15ª rodada das Eliminatórias. Coutinho chegou a ser convocado para os últimos jogos, contra Colômbia e Argentina, mas ficou no banco de reservas e não foi utilizado nas partidas.
Em alta no Real Madrid, Vinícius Júnior tende a começar o ano também como titular da seleção brasileira. O ponta esquerda deve fazer trio ofensivo com Matheus Cunha e Raphinha. A trinca já havia iniciado a partida contra a Argentina na última rodada das Eliminatórias.
O setor defensivo também pode ter novidades, começando pela lateral direita. Emerson Royal treinou pela equipe titular e tudo indica que vencerá a disputa com Daniel Alves pela vaga. Já Éder Militão vai fazer dupla de zaga com Thiago Silva. Marquinhos, que vinha sendo o titular, será preservado e começará a partida no banco de reservas.

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O goleiro Ederson não participou do treinamento. O atleta do Manchester City ficou no hotel realizando um trabalho regenerativo. Fabinho, reserva imediato de Casemiro, também cumprirá suspensão. Machucado, Neymar não foi convocado.
A provável escalação da seleção brasileira para o jogo contra o Equador é: Alisson; Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.
O treino desta terça-feira foi de posse de bola em campo reduzido. Na quarta, Tite comandará o último treino antes do confronto contra o Equador. As equipes se enfrentam em Quito na quinta-feira. O Brasil segue invicto nas Eliminatórias e já garantiu a classificação para a Copa do Mundo.

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