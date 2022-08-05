Testes positivos de Covid em farmácias chegam ao menor patamar em 12 semanas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os testes positivos de Covid nas farmácias brasileiras chegaram, nos últimos sete dias de julho, ao menor patamar em 12 semanas, segundo o acompanhamento da Abrafarma (associação que reúne as maiores redes de drogarias do país).

No período de 25 a 31 de julho, foram feitos cerca de 62 mil atendimentos, dos quais 25% tiveram resultado positivo.

Em todo o mês passado, foram cerca de 128 mil casos registrados, abaixo, portanto, dos 350 mil de junho e dos 136 mil de maio.