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Folha de São Paulo

Testes positivos de Covid em farmácias chegam ao menor patamar em 12 semanas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os testes positivos de Covid nas farmácias brasileiras chegaram, nos últimos sete dias de julho, ao menor patamar em 12 semanas, segundo o acompanhamento da Abrafarma (associação que reúne as maiores redes de drogarias do país).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2022 às 13:54

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 13:54

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os testes positivos de Covid nas farmácias brasileiras chegaram, nos últimos sete dias de julho, ao menor patamar em 12 semanas, segundo o acompanhamento da Abrafarma (associação que reúne as maiores redes de drogarias do país).
No período de 25 a 31 de julho, foram feitos cerca de 62 mil atendimentos, dos quais 25% tiveram resultado positivo.
Em todo o mês passado, foram cerca de 128 mil casos registrados, abaixo, portanto, dos 350 mil de junho e dos 136 mil de maio.
A entidade, no entanto, recomenda cautela, pela possibilidade de um novo pico se as temperaturas caírem bruscamente, cenário em que as doenças respiratórias podem se agravar.

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