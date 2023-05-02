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Vandalismo

Terraplanista faz pichações e quebra imagens de santos em capela de SP

Pichador escreveu frases nas paredes como "a Bíblia também diz que a Terra é plana", citando versículos. e destruiu imagens do local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2023 às 20:25

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 20:25

SÃO PAULO - Um terraplanista vandalizou a capela de Nossa Senhora da Piedade, localizada na zona rural de Araras (a 171 km de São Paulo).
No dia 7 de março, pichações com a frase "A Terra é plana pesquise" foram feitas nas fachadas de diversos prédios da cidade.
Na madrugada do último sábado (29), no entanto, além de reproduzir essa frase do lado de fora, o pichador entrou na capela, que pertence à paróquia São Benedito, quebrou imagens de santos, que foram amontoados à frente do altar, e pichou as paredes.
Um terraplanista vandalizou a capela de Nossa Senhora da Piedade, localizada na zona rural de Araras (a 171 km de São Paulo).
Paredes da capela de Nossa Senhora da Piedade, na zona rural de Araras, foram pichadas Crédito: Acervo pessoal
Entre as frases pichadas, o invasor escreveu "A Terra é um círculo plano com uma cúpula acima (o nosso céu)" e "Detalhe importante a Bíblia também diz que a Terra é plana" (citando versículos na sequência).
Na parede do fundo do altar, em frente às imagens quebradas no chão, ele pichou: "Estas estátuas não tiveram poder algum para me impedir de entrar aqui, de movê-las de lugar e de escrever nestas paredes. Teriam elas algum poder para ouvir orações ou livrar do mal aqueles que clamam a elas?".
Um terraplanista vandalizou a capela de Nossa Senhora da Piedade, localizada na zona rural de Araras (a 171 km de São Paulo).
Paredes foram pichadas e imagens de santos destruídas na capela de Nossa Senhora da Piedade Crédito: Acervo pessoal
Segundo a Polícia Civil, o invasor teria usado um maçarico para destruir a fechadura da porta de entrada da capela, que estava em obras.
"A perícia foi acionada e o caso foi registrado como 'pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumentos urbanos', 'dano' e 'ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo', pela delegacia de Araras", informou a Secretaria de Segurança Pública.
A ação do pichador foi repudiada por dom José Roberto Fortes Palau, bispo diocesano de Limeira. Em nota, ele enfatizou a intolerância religiosa.
"A capela foi invadida e teve imagens retiradas de seus nichos e pichações nas paredes com dizeres que demonstram o desrespeito religioso. Em tempos de um comportamento social agressivo, onde destaca-se a violência, o preconceito e a intolerância ao próximo, devemos ressaltar a Carta Magna de 1988, principalmente no tocante da prática da tolerância religiosa e da cultura de paz, respeitando a dignidade e a liberdade de consciência da religião", disse.

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