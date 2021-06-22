Terra comenta reunião em que participou também Ludhmila Hajjar

À mesa, ex-ministro da Cidadania, deputado Osmar Terra (MDB-RS) em pronunciamento. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Terra afirmou que o encontro, que aconteceu em 1º de abril do ano passado, contou com a presença de médicos de vários hospitais de São Paulo, que foram convidados para discutir o uso de medicamentos sem a eficácia comprovada para o tratamento da covid. De acordo com o parlamentar, ele foi chamado para a reunião de última hora, e não falou muito durante o evento. Sobre a opinião de Hajjar com relação ao uso da cloroquina para combater a covid, Terra afirmou não lembrar da posição da médica

O deputado também negou ter comparecido à reunião que contou com a presença da doutora Nise Yamaguchi, onde teria sido sugerida a mudança da bula da cloroquina, por decreto, para que o medicamento fosse indicado para tratar a covid. Segundo Terra, ele se encontrou com a médica, mas para um almoço, a convite do presidente da República.

Terra reclamou das suposições sobre sua participação em um "gabinete paralelo" de aconselhamento ao presidente. "Parece que toda pessoa que o presidente ouve é culpado, está influenciando", disse, após negar a existência do grupo. O deputado negou também que tenha participado de qualquer reunião com as pessoas citadas pelos senadores como integrantes do grupo de aconselhamento do presidente.

Durante sua oitiva na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o parlamentar voltou a criticar a estratégia de isolamento social para combater a disseminação do novo coronavírus no Brasil. A afirmação de Terra foi rebatida pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que afirmou que seu Estado adotou a estratégia, e teve a menor taxa de morte por habitante no País.