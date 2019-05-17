Termina nesta sexta-feira prazo de inscrição para o Enem 2019

Termina nesta sexta-feira (17) a inscrição para o Enem 2019 Crédito: Reprodução

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados terão que concluir o cadastro no site oficial do exame até as 23h59 desta sexta. Termina nesta sexta-feira (17) o prazo de inscrição para a edição 2019 doOs interessados terão que concluir o cadastro no site oficial do exame até as 23h59 desta sexta.

Inep (órgão do governo federal que organiza a prova), divulgado nesta quinta (16), apontou que pouco mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram no Enem. Último balanço do(órgão do governo federal que organiza a prova), divulgado nesta quinta (16), apontou que pouco mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram no Enem.

Sistema de Seleção Unificado (Sisu). O resultado da prova federal é usado para ingresso em universidades, faculdades, institutos e centros de ensino públicos por meio do

Correios. A taxa de inscrição custa R$ 85 e deverá ser paga até o dia 23 de maio nas agências bancárias, nas lotéricas ou em um posto de atendimento dos

CPF e do RG. Uma senha será criada e, por meio dela, o estudante cadastrado terá acesso ao cartão de confirmação de inscrição e ao resultado da prova. No site do exame, o candidato terá que informar os números doe do. Uma senha será criada e, por meio dela, o estudante cadastrado terá acesso ao cartão de confirmação de inscrição e ao resultado da prova.

No cadastro, o interessado em fazer a edição 2019 do Enem também precisará informar o número de celular e um e-mail válido. Segundo o Inep, os dois canais serão usados para o envio de comunicados sobre o exame.

O Inep informou que, até esta sexta, os candidatos que já garantiram a inscrição poderão atualizar o cadastro no site da prova. Poderão ser alterados o nome da cidade onde o estudante pretende realizar o teste, mudar a opção de língua estrangeira e os dados para contato.

Os candidatos que precisarão de atendimento especializado, neste caso, pessoas com alguma deficiência, e mães lactantes poderão solicitar o serviço, também pelo site do programa, até o dia 17 de maio.

O Inep também informou que os estudantes trans poderão se cadastrar com o nome social. O sistema estará aberto para a inserção do nome social entre os dias 20 e 24 de maio.

LOCAL DE PROVA

Os estudantes com as inscrições confirmadas receberão o cartão de confirmação de participação no exame apenas em outubro. O cartão trará todos os dados do estudante e o local onde ele fará o Enem.

A edição 2019 do exame será realizada em dois domingos: 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação com duração de 5h30.

No dia 10, os candidatos terão que resolver as questões de ciências da natureza e matemática, com 5h de prazo.