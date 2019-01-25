Terceirizado da Vale: "Era uma onda que vinha por cima da outra"

Barragem se rompe em Brumadinho (MG) Crédito: Corpo de Bombeiros

Funcionário de uma empresa que presta serviços à mineradora Vale , Mayke Ferreira afirma que o rompimento da barragem atingiu escritórios, refeitório e almoxarifado da mineradora que ficam próximo à barragem.

Mayke, que atua na lavagem de caminhões da Vale, diz que estava em um dormitório próximo de onde a lama passou, numa área que não foi atingida.

"Fui acordado por um grande estrondo, seguido de um barulho crescente. Quando saí, viu uma nuvem de poeira gigantesca e uma onda de lama. Era uma onda que vinha por cima da outra e um ronco das coisas sendo arrastadas", diz o funcionário.

Ele afirma que o acidente aconteceu por volta das 13h, momento em que parte dos funcionários ainda estava no refeitório em horário de almoço.

Ele diz ter presenciado feridos no local do acidente e ajudou uma adolescente, que teve as pernas quebradas, a sair de dentro da lama.

SALVO POR POUCO

O biólogo Luiz Guilherme Fraga e Silva, 27, se salvou "por uns 30 segundos" de ser levado pelos rejeitos da barragem que rompeu, em Brumadinho. Mineiro de Belo Horizonte , ele fazia um trabalho de campo na cidade, tirando fotos da comunidade, quando viu um tsunami de lama vindo em direção à ponte em que estava.

"Saiu varrendo tudo e eu fui correndo para um trevo próximo. Vi todo mundo saindo gritando das casas e a lama levando os fios de postes de luz, tudo caindo", conta Luiz Guilherme.