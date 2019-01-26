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Tragédia Brumadinho

Temos esperança de encontrar sobreviventes, diz governador de Minas

Romeu Zema sobrevoou área atingida acompanhado do presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 14:38

Publicado em 

26 jan 2019 às 14:38
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse hoje (26) que mantém a esperança de encontrar sobreviventes após o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. “Vamos fazer o possível e o impossível para isso”, destacou, por meio de seu perfil na rede social Twitter.
Zema sobrevoou mais cedo a área atingida pelos rejeitos da barragem, acompanhado do presidente Jair Bolsonaro que, segundo ele, prometeu todo apoio da União a Minas Gerais. Ainda no Twitter, o governador agradeceu a solidariedade e a ajuda ao povo mineiro e disse que todas as providências em relação à tragédia serão tomadas.
A TRAGÉDIA
O rompimento da barragem de rejeitos B1 ocorreu no início da tarde de ontem (25), na Mina Córrego do Feijão. A quantidade de rejeito acumulada na estrutura fez com que uma outra barragem transbordasse. A lama atingiu uma área administrativa da companhia e parte da comunidade de Vila Ferteco.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais registrou, até o início da madrugada de hoje, nove mortes após o rompimento da barragem. O último balanço da corporação aponta ainda o resgate de nove pessoas com vida da lama de rejeitos e de cerca de 100 pessoas que estavam ilhadas.

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