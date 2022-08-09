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Folha de São Paulo

Temer vai assinar Carta aos Brasileiros e outros manifestos pela democracia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Michel Temer (MDB) decidiu assinar a maioria dos manifestos pela democracia que estão sendo organizados....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 11:53

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 11:53

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Michel Temer (MDB) decidiu assinar a maioria dos manifestos pela democracia que estão sendo organizados.
O principal deles é a Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito, que será lida na Faculdade de Direito da USP na quinta-feira (11) e já conta com mais de 800 mil adesões.
O ex-presidente também pretende apoiar os documentos organizados pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil ) e APL (Academia Paulista de Letras).
Segundo um aliado de Temer, ele, até por ser constitucionalista, defende a democracia e as instituições nos mesmos termos dos manifestos. O emedebista pretende adotar uma postura discreta, assinando os documentos com "alegria cívica" e sem politizar o tema.
Temer definiu como critério assinar documentos de entidades com as quais têm alguma relação pessoal: ele é formado em Direito pela USP, tem carteira de advogado da OAB, atua como consultor da Fiesp e é membro da APL.
Além dele, já assinaram a Carta aos Brasileiros os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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