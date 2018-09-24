Temer tentará tranquilizar investidores sobre cenário eleitoral

Na terça-feira, Temer abrirá a reunião da ONU com um discurso, seguindo uma tradição em que o Brasil é sempre o primeiro a falar na Assembleia Geral. Ele alertará para os riscos de uma guerra comercial no mundo e defenderá que a disputa entre Estados Unidos e China seja resolvida dentro da Organização Mundial do Comércio. Dirá que todos têm a perder com esse conflito entre as duas maiores potências do planeta.