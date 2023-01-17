Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Técnico de enfermagem é preso em flagrante por estupro de paciente
Em São Paulo

Técnico de enfermagem é preso em flagrante por estupro de paciente

Conselho Regional de Enfermagem de SP abriu inquérito para investigar o abuso sexual atribuído ao profissional de enfermagem na UPA
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2023 às 15:38

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 15:38

Um técnico de enfermagem de 34 anos foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra um paciente de 22 anos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros, no Grajaú, zona sul de São Paulo.
O crime ocorreu na tarde de 17 de dezembro, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), e foi registrado pelo 101º DP. Os detalhes serão preservados por se tratar de caso de abuso sexual.
O nome do suspeito não foi divulgado, e a Polícia Civil não informou se ele já apresentou advogado.
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que repudia e lamenta o fato ocorrido na UPA, que é administrada pela OSS (Organização Social de Saúde) ASF (Associação Saúde da Família).
"Logo que tomou conhecimento da denúncia, em 18 de dezembro de 2022, a OSS instaurou uma sindicância para apurar os fatos e acionou a autoridade policial da região. O profissional citado teve seu contrato de trabalho suspenso", informou a secretaria.
A pasta afirmou que determinou à OSS máximo rigor na apuração e que colabore com a investigação policial. De acordo com a secretaria, o paciente e seus familiares foram acolhidos pela equipe da UPA, que segue à disposição.
O Coren-SP informou que abriu sindicância para investigar o abuso sexual atribuído ao profissional de enfermagem na UPA.
"A apuração seguirá sob sigilo processual e, após a averiguação dos fatos, se forem constatados indícios de infração ética, será instaurado um processo ético-profissional", informou.
O suspeito terá garantido o seu direito de defesa, afirma o órgão. Caso confirmada a infração, as penalidades previstas na Lei 5.905/73, segundo o Coren-SP, são advertência, multa, censura, suspensão temporária do exercício profissional ou cassação do exercício profissional pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Anestesista

Nesta segunda (16), outro caso de estupro em unidades de saúde chamou atenção no Rio de Janeiro. O médico anestesista Andres Eduardo Oñate Carrillo, de 32 anos, foi preso suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com a investigação, o colombiano teria violentado sexualmente pacientes sedadas dentro de hospitais públicos do Rio.
Anestesista é preso na Barra da Tijuca, suspeito por estuprar mulheres em cirurgias
Anestesista é preso na Barra da Tijuca, suspeito por estuprar mulheres em cirurgias Crédito: Reprodução | TV Globo
Foi o segundo caso na cidade em menos de um ano: em julho de 2022, o médico Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos, foi preso em flagrante, e imagens de abusos cometidos por ele chocaram o país.

Veja Também

Anestesista é preso após gravar estupro de pacientes em cirurgias no RJ

Anestesista acusado de estupro pode ter arriscado vida da vítima

Cremerj aprova suspensão provisória de anestesista preso por estupro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados