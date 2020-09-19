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Paralisação

TCU suspende contrato da PF com empresa de imagens de satélites

A PF diz que a paralisação do contrato vai prejudicar uma série de operações ambientais em andamento, entre elas a do Pantanal, que investiga o início das queimadas

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 09:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 09:38
Vista externa (fachada) do prédio do Tribunal de Contas da União - TCU
Ministra do Tribunal de Contas da União (TCU) suspende contrato da PF com empresa de imagens de satélites Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
A ministra Ana Arraes, do Tribunal de Contas da União (TCU), mandou suspender o contrato recém-assinado pela Polícia Federal com a empresa Planet por imagens de satélite.
O acordo custou R$ 49 milhões aos cofres públicos, conforme mostrou o jornal Folha de S.Paulo no fim de agosto.
A PF diz que a paralisação do contrato vai prejudicar uma série de operações ambientais em andamento, entre elas a do Pantanal, que investiga o início das queimadas.
Na decisão, a ministra afirma que análise preliminar de técnicos do tribunal mostra que "a aquisição das imagens contratadas, em tese, não agregaria vantagem alguma que já não fosse oferecida pelo monitoramento desenvolvido Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou mesmo gratuitamente por outras entidades, podendo, eventualmente, configurar prejuízo ao erário federal".
Arraes pediu informações para a PF, para o Ministério da Justiça, que financiou o contrato, e também quer ouvir o Inpe.

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