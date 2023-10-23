Suspeitos de matarem pai, mãe e filha são mortos pela polícia no Ceará

Selma França, 49, Maurício França, 51, e Aline França, 21, foram assassinados a tiros dentro de casa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens suspeitos de matar pai, mãe e filha em uma casa em Jaguaribe (CE) foram mortos pela Polícia Militar do Ceará na noite deste domingo (22). A ocorrência foi iniciada ainda no sábado (21), quando Selma França, 49, Maurício França, 51, e Aline França, 21, foram assassinados a tiros dentro de casa.

O alvo dos suspeitos era o irmão e filho das vítimas, que seria membro de uma facção rival a dos homens, segundo a TV Globo. A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre o paradeiro dos suspeitos no domingo (22) e os encontrou na cidade de Pereiro, a cerca de 40 km da cena do crime.