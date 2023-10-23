Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Suspeitos de matarem pai, mãe e filha são mortos pela polícia no Ceará
Troca de tiros

Suspeitos de matarem pai, mãe e filha são mortos pela polícia no Ceará

O alvo dos suspeitos era o irmão e filho das vítimas, que seria membro de uma facção rival a dos homens. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Jaguaribe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2023 às 15:49

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 15:49

Selma França, 49, Maurício França, 51, e Aline França, 21, foram assassinados a tiros dentro de casa
Selma França, 49, Maurício França, 51, e Aline França, 21, foram assassinados a tiros dentro de casa Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Dois homens suspeitos de matar pai, mãe e filha em uma casa em Jaguaribe (CE) foram mortos pela Polícia Militar do Ceará na noite deste domingo (22). A ocorrência foi iniciada ainda no sábado (21), quando Selma França, 49, Maurício França, 51, e Aline França, 21, foram assassinados a tiros dentro de casa.
O alvo dos suspeitos era o irmão e filho das vítimas, que seria membro de uma facção rival a dos homens, segundo a TV Globo. A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre o paradeiro dos suspeitos no domingo (22) e os encontrou na cidade de Pereiro, a cerca de 40 km da cena do crime.
Os suspeitos, de 22 e 28 anos, "efetuaram disparos contra a composição, que revidou", segundo nota da polícia. Os dois morreram na hora. Três armas de fogo, 47 munições, 100 gramas de maconha e uma lanterna foram apreendidos com os suspeitos, que não tiveram identidade divulgada. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Jaguaribe.

Veja Também

Namorado matou vereadora e depois se suicidou, conclui perícia no Ceará

Vereadora e namorado são achados mortos de mãos dadas no Ceará

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Tiros Ceará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados