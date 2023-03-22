Namorado matou vereadora e depois se suicidou, conclui perícia no Ceará

RIO DE JANEIRO - A vereadora de Juazeiro do Norte (a 492 km de Fortaleza) Yanny Brena Alencar, 26 anos, foi vítima de feminicídio pelo namorado Rickson Pinto, 27, que se suicidou em seguida. É o que apontam os laudos da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) divulgados nesta quarta-feira (22) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

O casal foi encontrado morto no último dia 3 de março na casa onde morava no bairro Lagoa Seca. A causa das mortes foi asfixia, segundo os exames feitos nos corpos.

A vereadora Yanny Brena e o namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos no dia 3 de março Crédito: Arquivo Pessoal

O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. Os detalhes sobre as circunstâncias das mortes serão apresentados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (23).

Yanny era médica e exercia seu primeiro mandato como vereadora pelo PL, tendo sido eleita no pleito de 2020 com 3.956 votos, a segunda maior votação da Casa naquela disputa. Assumiu a cadeira de presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no início deste ano.

Ela é irmã do deputado federal Yury Bruno, conhecido como Yury do Paredão (PL-CE). No último dia 10 de março, quando a vereadora completaria 27 anos, o parlamentar fez uma postagem em homenagem à Yanny.

Em sua última publicação nas redes sociais, em 17 de fevereiro, a presidente da Câmara Municipal alertou sobre violência contra mulher no Carnaval.

"Chegou uma das épocas mais aguardadas do ano: o carnaval! Vamos aproveitar com alegria, diversão e responsabilidade. E atenção, principalmente para as mulheres: #Ligue180, é um serviço gratuito de denúncias pra crimes contra a mulher", escreveu Yanny, em seu perfil Twitter, onde publicava com frequência.