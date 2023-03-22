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Laudos divulgados

Namorado matou vereadora e depois se suicidou, conclui perícia no Ceará

Yanny Brena foi vítima de feminicídio pelo namorado Rickson Pinto, que se matou em seguida, em Juazeiro do Norte, segundo a polícia cearense

Publicado em 22 de Março de 2023 às 19:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2023 às 19:41
RIO DE JANEIRO - A vereadora de Juazeiro do Norte (a 492 km de Fortaleza) Yanny Brena Alencar, 26 anos, foi vítima de feminicídio pelo namorado Rickson Pinto, 27, que se suicidou em seguida. É o que apontam os laudos da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) divulgados nesta quarta-feira (22) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.
O casal foi encontrado morto no último dia 3 de março na casa onde morava no bairro Lagoa Seca. A causa das mortes foi asfixia, segundo os exames feitos nos corpos.
A vereadora Yanny Brena, de Juazeiro do Norte (CE), e o namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos
A vereadora Yanny Brena e o namorado, Rickson Pinto, foram encontrados mortos no dia 3 de março Crédito: Arquivo Pessoal
O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. Os detalhes sobre as circunstâncias das mortes serão apresentados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (23).
Yanny era médica e exercia seu primeiro mandato como vereadora pelo PL, tendo sido eleita no pleito de 2020 com 3.956 votos, a segunda maior votação da Casa naquela disputa. Assumiu a cadeira de presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no início deste ano.
Ela é irmã do deputado federal Yury Bruno, conhecido como Yury do Paredão (PL-CE). No último dia 10 de março, quando a vereadora completaria 27 anos, o parlamentar fez uma postagem em homenagem à Yanny.
Em sua última publicação nas redes sociais, em 17 de fevereiro, a presidente da Câmara Municipal alertou sobre violência contra mulher no Carnaval.
"Chegou uma das épocas mais aguardadas do ano: o carnaval! Vamos aproveitar com alegria, diversão e responsabilidade. E atenção, principalmente para as mulheres: #Ligue180, é um serviço gratuito de denúncias pra crimes contra a mulher", escreveu Yanny, em seu perfil Twitter, onde publicava com frequência.
Rickson Pinto se apresentava como atleta de vaquejada, mas não possuía uma ocupação fixa, conforme as investigações. Ele tinha uma filha e estava no relacionamento com Yanny desde 2020.

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