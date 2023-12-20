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Flagrante

Suspeito de vender uísque falso é preso após duas pessoas morrerem em MG

Além das duas vítimas fatais, outros oito casos de intoxicação foram notificados pela Secretaria Municipal de Saúde de Betim
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 dez 2023 às 17:21

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 17:21

ais de 40 garrafas de uísque falsificado foram apreendidas pela Polícia Civil de Minas Gerais
Mais de 40 garrafas de uísque falsificado foram apreendidas pela  Polícia Civil de Minas Gerais Crédito: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais
A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de vender uísque falsificado. Duas pessoas morreram após consumirem a bebida. O homem de 58 anos foi preso em flagrante. Ele comercializava garrafas de bebida alcoólica "falsificada, corrompida e adulterada", segundo a polícia. Mais de 40 garrafas de uísque falsificado foram apreendidas. Operação foi realizada na última segunda-feira (18), em Betim, após relatos de hospitalizações causadas pelo consumo das bebidas.

Consumidores morreram

Casos de intoxicação são investigados. Além das duas vítimas fatais, outros oito casos de intoxicação foram notificados pela Secretaria Municipal de Saúde de Betim entre os dias 14 e 18 de dezembro, contou a Secretaria Estadual de Saúde à reportagem. Apenas uma das vítimas teve amostras coletadas. O resultado do exame toxicológico deve sair até esta quarta-feira (20), segundo a TV Globo. Representantes da Secretaria de Saúde de Betim disseram ter apreendido algumas bebidas, que devem ser encaminhadas para análise.

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