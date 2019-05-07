Suspeito de matar trans a pauladas em SP se apresenta à polícia

Larissa Rodrigues foi morta a pauladas Crédito: Reprodução/Redes sociais

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele chegou juntamente com seu advogado e prestou depoimento à autoridade policial. A pasta não deu detalhes do depoimento e ele não ficou preso.

Larissa Rodrigues da Silva, 21 anos, foi morta na noite de sábado, na alameda dos Tacaúnas, no Planalto Paulista (zona sul).

Uma amiga da jovem contou ao Agora que ambas faziam programa, quando a vítima foi atingida pelo suspeito, que acertou a cabeça de Larissa com um pedaço de madeira. "O homem ficou bravo, pois minha amiga havia negado fazer programa com ele", afirma.

O motivo para a negativa da vítima, ainda segundo a amiga, seria o fato de o suspeito ter sido violento quando a abordou, instantes antes de a agredir. O homem não havia sido identificado até a conclusão desta edição.