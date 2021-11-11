Mulher suspeita de "extorsão espiritual" é presa após receber R$ 400 mil de vítima Crédito: Joel Santana/Pixabay

Uma mulher não identificada pela polícia foi presa nesta segunda-feira (8) em Alvorada do Norte (GO) suspeita de "extorsão espiritual" após receber mais de R$ 400 mil e até mesmo a procuração de transferência da casa de uma outra mulher.

Segundo a Polícia Civil , a extorsão ocorreu durante quatro anos. A vítima relatou que a investigada informava-lhe que ela sofria de mal espiritual e, caso não fossem pagos altos valores pela realização de sessões espirituais e "rezas", ela e seus familiares teriam problemas sérios de saúde.

As investigações apontaram que a vítima repassou o alto valor por uma série de depósitos e transferências. A investigada ainda exigiu uma procuração de transferência da casa em que a vítima morava, o que foi concedido devido ao frágil estado emocional dela.

A polícia representou pela prisão preventiva da mulher, que foi aprovada pelo Ministério Público e deferida pela autoridade judicial. Ela foi presa quando saia de um supermercado, na cidade de Simolândia (GO)