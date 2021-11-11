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Depósitos e transferências

Suspeita de 'extorsão espiritual' é presa após receber R$ 400 mil de vítima

A vítima relatou que, caso não fossem pagos altos valores pela realização de sessões espirituais e "rezas", ela e seus familiares teriam problemas sérios de saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2021 às 08:05

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 08:05

Cédulas do real: ES arrecadou no 1º trimestre de 2021 R$ 3,45 bilhões de ICMS
Mulher suspeita de "extorsão espiritual" é presa após receber R$ 400 mil de vítima Crédito: Joel Santana/Pixabay
Uma mulher não identificada pela polícia foi presa nesta segunda-feira (8) em Alvorada do Norte (GO) suspeita de "extorsão espiritual" após receber mais de R$ 400 mil e até mesmo a procuração de transferência da casa de uma outra mulher.
Segundo a Polícia Civil, a extorsão ocorreu durante quatro anos. A vítima relatou que a investigada informava-lhe que ela sofria de mal espiritual e, caso não fossem pagos altos valores pela realização de sessões espirituais e "rezas", ela e seus familiares teriam problemas sérios de saúde.
As investigações apontaram que a vítima repassou o alto valor por uma série de depósitos e transferências. A investigada ainda exigiu uma procuração de transferência da casa em que a vítima morava, o que foi concedido devido ao frágil estado emocional dela.
A polícia representou pela prisão preventiva da mulher, que foi aprovada pelo Ministério Público e deferida pela autoridade judicial. Ela foi presa quando saia de um supermercado, na cidade de Simolândia (GO)
Agora, a Polícia Civil de Goiás está apurando se há outras vítimas da mesma investigada. A presa foi encaminhada ao presídio feminino de Formosa (GO).

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