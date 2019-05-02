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Saúde

SUS oferece mais três remédios para jovens transplantados de fígado

Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), poderão ser prescritos os imunossupressores basiliximabe, everolimo e timoglobulina

Publicado em 

02 mai 2019 às 20:44

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 20:44

O transplante de fígado é indicado para quem sofre com doenças hepáticas agudas ou crônicas irreversíveis e progressivas Crédito: Reprodução | Pixabay
O Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou o fornecimento de medicamentos utilizados para evitar a rejeição de fígado transplantado em crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos.
Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), que orienta o cuidado relacionado ao transplante hepático pediátrico, poderão ser prescritos os imunossupressores basiliximabe, everolimo e timoglobulina. De acordo com nota do Ministério da Saúde, os medicamentos já estavam sendo fornecidos pelo SUS.
Além desses, o SUS disponibiliza outros nove medicamentos o azatioprina, ciclosporina, metilprednisolona, micofenolato de mofetila, micofenolato de sódio, prednisolona, prednisona, sirolimo e o tracolimo.
TRANSPLANTES 
Dados do Ministério contabilizam que no ano passado foram realizados 239 transplantes de fígado em crianças e adolescentes. Nos dois primeiros meses de 2019, foram realizados 32 transplantes pediátricos. Nove em cada dez casos de transplantes são custeados pelo SUS, que oferece assistência integral e gratuita. Em mais de 90% dos procedimentos, os resultados são positivos
O transplante de fígado é indicado para quem sofre com doenças hepáticas agudas ou crônicas irreversíveis e progressivas. No caso de crianças e adolescentes, as principais indicações de transplante são para casos de obstrução progressiva sem causa definida (atresia de vias biliares) e doenças metabólicas como, por exemplo, excesso de gordura no fígado (esteatose).

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