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Violência

Suplente de vereadora, cantora trans é assassinada brutalmente no Mato Grosso

Santrosa foi achada morta com braços e pernas amarrados em Sinop; ela disputou as últimas eleições pelo PSDB

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 13:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2024 às 13:40
CUIABÁ - A Polícia Civil de Mato Grosso investiga a morte de Santrosa, mulher trans e cantora, encontrada com mãos e pés amarrados no município de Sinop (503 km de Cuiabá). O corpo da vítima foi encontrado, neste domingo (10), em uma região de mata.
Além de cantora, Santrosa havia sido candidata a vereadora nas eleições municipais de 2024 pelo PSDB. Não se elegeu, mas se tornou suplente.
Santrosa, suplente de vereadora e cantora, é assassinada em Sinop (Mato Grosso)
Santrosa, de 27 anos, mantinha canal no YouTube, com suas músicas Crédito: Redes Sociais
Ela tinha 27 anos e estava desaparecida desde o sábado (9). Relatos feitos à polícia dão conta de que Santrosa saiu por volta das 11h de casa e não voltou mais. Ela faria um show na noite daquele dia, mas não compareceu ao evento.
A vítima mantinha um canal no YouTube, onde publicava clipes de suas músicas. O canal tem pouco mais de 4.000 inscritos e a última publicação é de um ano atrás.
Na política, tinha como bandeiras a defesa de pautas voltadas à cultura para comunidades periféricas do município. Conforme publicou em seu Instagram, se viesse a ocupar uma cadeira no legislativo de Sinop, seria a primeira mulher trans a atingir o feito.
Nas redes sociais, conhecidos lamentaram o crime brutal. Santrosa foi decapitada.
Em nota publicada no Instagram, a Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Mato Grosso disse que acionou o Grupo Estadual de Combates aos Crimes de Homofobia do estado e que cobrará das autoridades a apuração do crime para que os culpados sejam identificados.

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