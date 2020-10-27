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Lava Jato

STJ adia julgamento de recurso de Lula no caso triplex

A decisão é do relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Felix Fischer; o motivo da suspensão não foi informado

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 16:32
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) retirou da pauta de julgamentos desta terça-feira (27), um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula (PT) no processo do tríplex do Guarujá - em que o petista foi condenado a oito anos e dez meses
A defesa de Lula chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão do julgamento, mas o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte, negou a liminar por não considerar 'ilegalidade evidente no caso'. Com isso, o recurso foi mantido na pauta de hoje e estava previsto para julgamento na Quinta Turma. A assessoria de imprensa do STJ não informou o motivo do adiamento. A decisão foi do relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Felix Fischer.
O ex-presidente foi condenado pelo STJ em abril do ano passado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo supostas propinas da Construtora OAS imputadas pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Lula chegou a cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, mas foi solto depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a prisão em segunda instância. Ele nega as acusações.

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