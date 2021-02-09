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STF decide se Lula pode ter acesso a conversas entre Moro e Lava Jato

Mensagens trocadas via aplicativo Telegram entre o então juiz e procuradores do Ministério Público Federal foram obtidas por hackers

Publicado em 

09 fev 2021 às 14:51

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 14:51

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidem nesta terça-feira (09) se mantêm ou não decisão do relator Ricardo Lewandowski, que autorizou compartilhamento de conversas obtidas na Operação Spoofing com a defesa do ex-presidente Lula (PT).
A Spoofing teve como alvo os hackers que acessaram ilegalmente as mensagens via Telegram entre o então juiz federal Sergio Moro e procuradores da Operação Lava Jato.
A defesa do ex-presidente pediu para ler as conversas alegando estar sendo impedida de obter pleno acesso aos elementos de prova que embasam ações penais contra Lula. Na prática, o objetivo dos advogados é usar as conversas para reforçar as acusações de que Moro agiu com parcialidade e encarou o petista como ‘inimigo’ ao condená-lo a nove anos e meio de prisão no caso do triplex do Guarujá.
Já os procuradores sustentam que as mensagens foram obtidas ilegalmente e, por isso, não têm validade jurídica. O pedido é para anular a autorização de compartilhamento.

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