STF decide se Lula pode ter acesso a conversas entre Moro e Lava Jato

A Spoofing teve como alvo os hackers que acessaram ilegalmente as mensagens via Telegram entre o então juiz federal Sergio Moro e procuradores da Operação Lava Jato.

A defesa do ex-presidente pediu para ler as conversas alegando estar sendo impedida de obter pleno acesso aos elementos de prova que embasam ações penais contra Lula. Na prática, o objetivo dos advogados é usar as conversas para reforçar as acusações de que Moro agiu com parcialidade e encarou o petista como ‘inimigo’ ao condená-lo a nove anos e meio de prisão no caso do triplex do Guarujá.