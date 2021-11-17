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Deputada bolsonarista

STF autoriza abertura de inquérito contra Bia Kicis por suspeita de racismo

A parlamentar é alvo de representação que contesta uma postagem feita por ela em que os ex-ministros Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta foram retratados com "black face"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2021 às 19:06

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 19:06

Deliberação do Projeto de Lei nº 8, de 2020, do Congresso Nacional. dep. Bia Kicis (PSL - DF)
Do PSL, deputada federal Bia Kicis é aliada do governo Bolsonaro Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski deferiu nesta quarta-feira (17) a abertura de inquérito para apurar suposta prática de discriminação racial pela deputada Bia Kicis (PSL-DF).
A parlamentar é alvo de representação que contesta uma postagem feita por ela em que os ex-ministros Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta foram retratados com "black face". Na ocasião, Kicis contestava o anúncio pelo Magazine Luiza de um trainee destinado exclusivamente a pessoas negras.
O pedido de abertura de inquérito policial foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
"Os fatos narrados na manifestação podem constituir ilícitos penais, devendo-se salientar que, embora de forma ainda embrionária, os autos possuem elementos indiciários aptos a embasar o início das investigações", afirma Lewandowski em sua decisão.
"As diligências supra requeridas mostram-se necessárias para melhor elucidar as condutas descritas no pedido de instauração do caderno investigatório, motivo pelo qual devem ser deferidas", segue o ministro.

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