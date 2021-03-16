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Pandemia

SP tem recorde de mortes por Covid-19, com 679 registros nas últimas 24h

Para tentar frear o avanço da pandemia nas cidades paulistas, o governo estadual decretou a fase emergencial do Plano São Paulo, com medida mais duras de restrição

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 17:00
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
São Paulo registrou um triste recorde nesta terça-feira (16), com o maior número de mortes por Covid-19 registradas em 24 horas. O Estado contabilizou 679 óbitos, acumulando um total de 64.902 desde o início da pandemia.
A marca anterior tinha sido registrada na sexta-feira da semana passada, com 521 mortes. Os dados mostram que a pandemia está atingindo um momento crítico em São Paulo, que já tem um recorde de 24.992 pessoas internadas, sendo 10.756 pacientes em UTI e 14 236 em enfermaria.
A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 em todo o Estado vem crescendo também e atingiu 90% - na Grande São Paulo a taxa de ocupação é de 90,6%. Há duas semanas, os índices estavam abaixo de 80%. Nas últimas 24 horas ainda foram registrados 17.684 novos casos de Covid-19 e o Estado chegou a um total de 2.225.926 de infectados.
Para tentar frear o avanço da pandemia de Covid-19 nas cidades paulistas, o governo estadual decretou a fase emergencial do Plano São Paulo, com medida mais duras de restrição. A nova fase começou na segunda-feira (15), e vai durar pelo menos até 30 de março.

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