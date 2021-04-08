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2ª pior marca

SP registra 1.299 mortes por Covid-19 nas últimas 24h

No acumulado de toda a pandemia de coronavírus no Estado, o total de casos registrados é de 2.597.366 enquanto os óbitos pela doença somam 80.742

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:11
Testagem do coronavírus m São Paulo
Testagem do coronavírus m São Paulo, Estado registrou 21.004 novas contaminações pela doença.  Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil
O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (08), 21 004 novas contaminações pela Covid-19, um aumento do total de casos de 0,82% nas últimas 24h, e 1.299 novas mortes, alta de 1,64%. No acumulado de toda a pandemia de coronavírus, o total de casos registrados é de 2.597.366 enquanto os óbitos pela doença somam 80.742.
O número de mortes por covid-19 desta quinta-feira é a segunda pior marca desde o início da pandemia, atrás apenas de 1.389 óbitos registrados na terça-feira (06). São Paulo também registrou a média móvel de 715 mortes nos últimos sete dias. O recorde ocorreu em 1º de abril, com 890, mas ainda não dá para dizer se o Estado já passou pelo pico da curva de óbitos.
Segundo dados compilados desta quinta-feira, São Paulo registra índice de isolamento de 44% no Estado e de 42% na capital, abaixo da meta do governo de 50%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 86,6% no Estado e de 88% na Região Metropolitana.
De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra queda semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - de 9,3% em novos casos e de 12,8% em novas internações. Novos óbitos regridem 16,6%. Na Região Metropolitana, novos casos regridem 6,2%, novos óbitos, 13,5% e novas internações regrediram 15,1%.

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