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São Paulo

Doria unifica programas sociais e cria bolsa com repasses de até R$ 500

Em momento que o governo federal também passa a pagar um auxílio, o governador de São Paulo anunciou o novo programa por meio da ampliação e unificação outros programas

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 14:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 abr 2021 às 14:34
João Doria, governador de São Paulo
João Doria, governador de São Paulo Crédito: Governo do Estado de São Paulo/Flickr
governo João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (7) a criação de um novo programa social denominado Bolsa do Povo, com repasses de até R$ 500 por pessoa.
Em momento que o governo federal também passa a pagar um auxílio, o governador anunciou o novo programa por meio da ampliação e unificação de vários outros programas.
O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes, na zona oeste de São Paulo, em entrevista coletiva com medidas sobre o coronavírus.
"Estamos acompanhando o crescimento acelerado da pobreza, da miséria, da vulnerabilidade em São Paulo e no Brasil. Um governo responsável segue dando atenção a saúde e à vida, mas também pelo alimento e proteção social", disse Doria
Segundo o vice-governador Rodrigo Garcia, os programas Ação Jovem e Renda Cidadã terão valor aumentado de R$ 80 para R$ 100.
Além disso, serão contratados 20 mil pais e mães de alunos da escola estaduais para colaborar no retorno às aulas. O pagamento será de R$ 500 por quatro horárias diárias.

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