SP inicia vacinação de pessoas de 32 a 34 anos na próxima semana

Vacina Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (15), que a campanha de vacinação contra a covid-19 será ampliada para novas faixas etárias na próxima semana. O calendário prevê o início da imunização da população de 34 anos (na segunda-feira, 19), de 33 anos (na terça-feira, 20) e de 32 anos (na quarta-feira, 21).

O público estimado é de 435,5 mil pessoas, das quais 143,2 mil com 34 anos, 145 mil com 33 anos e 147,2 mil com 32 anos. Os demais dias da próxima semana serão destinados à repescagem e aplicação de segunda dose e, portanto, o público abaixo de 32 anos não tem data de início da imunização confirmada.

A próxima sexta-feira (16), e o sábado (17), serão destinados à imunização de pessoas com 35 anos ou mais e de grupos prioritários. Em agenda pública, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) voltou a dizer que toda a população com 18 anos ou mais receberá uma dose da vacina até agosto.

Segundo a gestão municipal, mais de 8,2 milhões de doses das vacinas foram aplicadas no município até a quarta-feira, 14. As aplicações ocorrem em drive-thrus, mega postos e farmácias, das 8h às 17h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Para agilizar a fila, a recomendação é fazer o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). Além disso, é necessário levar um documento de identificação e um comprovante de residência.