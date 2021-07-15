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Imunização

SP inicia vacinação de pessoas de 32 a 34 anos na próxima semana

O público estimado é de 435,5 mil pessoas, das quais 143,2 mil com 34 anos, 145 mil com 33 anos e 147,2 mil com 32 anos. Os demais dias serão destinados à repescagem e segunda dose

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jul 2021 às 14:30
Vacina Astrazeneca
Vacina Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (15), que a campanha de vacinação contra a covid-19 será ampliada para novas faixas etárias na próxima semana. O calendário prevê o início da imunização da população de 34 anos (na segunda-feira, 19), de 33 anos (na terça-feira, 20) e de 32 anos (na quarta-feira, 21).
O público estimado é de 435,5 mil pessoas, das quais 143,2 mil com 34 anos, 145 mil com 33 anos e 147,2 mil com 32 anos. Os demais dias da próxima semana serão destinados à repescagem e aplicação de segunda dose e, portanto, o público abaixo de 32 anos não tem data de início da imunização confirmada.
A próxima sexta-feira (16), e o sábado (17), serão destinados à imunização de pessoas com 35 anos ou mais e de grupos prioritários. Em agenda pública, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) voltou a dizer que toda a população com 18 anos ou mais receberá uma dose da vacina até agosto.
Segundo a gestão municipal, mais de 8,2 milhões de doses das vacinas foram aplicadas no município até a quarta-feira, 14. As aplicações ocorrem em drive-thrus, mega postos e farmácias, das 8h às 17h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.
Para agilizar a fila, a recomendação é fazer o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). Além disso, é necessário levar um documento de identificação e um comprovante de residência.
O público de faixas etárias ainda não contempladas pode se inscrever nas listas de espera das unidades de saúde. A chamada "xepa da vacina" abrange a aplicação das doses remanescentes dos frascos abertos no fim da tarde.

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