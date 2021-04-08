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Caso Henry

Solidariedade pede expulsão sumária do vereador Dr. Jairinho

Após prisão do vereador, o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, disse que repudia qualquer ato de violência contra crianças e adolescentes

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2021 às 14:32
Doutor Jairinho é preso no caso do assassinato do menino Henry
Doutor Jairinho é preso no caso do assassinato do menino Henry Crédito: Reprodução/TV Globo
O partido Solidariedade pediu nesta quinta-feira (8) a expulsão sumária do vereador Dr. Jairinho, que está sendo investigado por homicídio duplamente qualificado do seu enteado Henry. O vereador foi preso nesta manhã no Rio de Janeiro.
"Foi encaminhado ao Conselho de Ética do partido um pedido de expulsão sumária do vereador Dr Jairinho, solicitado pela Comissão Executiva Nacional do Solidariedade. O vereador já estava afastado e licenciado do partido antes do anúncio de sua prisão realizada nesta quinta-feira (8)", diz nota.
O comunicado é assinado por Paulinho da Força, presidente nacional do partido. Em texto, ele ainda acrescenta: "como pai de 5 filhos, sendo dois ainda crianças, e avô de 4 netos, repudio qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes. Espero que os fatos sejam apurados e esclarecidos o mais rápido possível. A sociedade merece essa resposta."
Nesta manhã, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro já havia suspendido a remuneração de Dr. Jairinho após a prisão.

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