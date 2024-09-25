Soco em marqueteiro de Nunes é registrado como lesão corporal

Segundos anteriores à expulsão de Marçal no debate do Flow News e a subsequente agressão do membro da equipe de Nunes Crédito: Reprodução/YouTube/FlowNews

A agressão do assessor do candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina, contra Duda Lima, publicitário do atual prefeito e também candidato Ricardo Nunes (MDB), foi registrada como lesão corporal pela Polícia Civil de São Paulo. Na noite de ontem (23), no final de um debate eleitoral realizado pelo grupo Flow, Medina, de 26 anos, desferiu um soco no rosto de Lima, de 51 anos, logo após Marçal ter sido expulso do debate em razão de não ter cumprido as regras do evento. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, na Vila Clementino, zona Sul da capital paulista.

As partes foram encaminhadas à delegacia, onde assinaram um Termo Circunstanciado (TC). O caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) para as medidas cabíveis”, diz o texto de nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo. Lima sofreu ferimentos no olho, precisou tomar pontos, e realizou uma bateria de exames no hospital Albert Einstein, na capital paulista.